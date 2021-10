Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale (Mental Health Day), istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Il tema scelto dall’OMS per il 2021: °Salute Mentale in un mondo ineguale”.

Persiste una disparità di trattamento e di qualità dell’assistenza fornita tra chi soffre di malattie mentali e chi di altre patologie; non tutti hanno accesso a servizi sanitari di qualità a causa di molti fattori economici, sociali e culturali, acuiti nell’ultimo anno a causa della pandemia.

Gravano infatti sulla salute mentale lo stigma e il pregiudizio che condizionano l’accesso alle cure e pregiudicano spesso l’evoluzione favorevole della malattia e la ripresa della qualità della vita.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale 2021 offre l’opportunità di agire insieme per affrontare queste disparità e garantire alle persone con disturbi mentali e ai loro cari di essere pienamente integrate nella vita sociale ed ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del contributo che ognuno può dare: dai singoli cittadini, al lavoro degli operatori dei servizi della salute mentale, sino alle responsabilità delle amministrazioni ad ogni livello.

Il DSMD Catanzaro rilancia l’obiettivo della Giornata Mondiale di evidenziare l’importanza di politiche sanitarie che promuovano una migliore salute mentale a livello locale, conferma il proprio impegno a garantire un migliore accesso ai propri servizi di cura e assistenza, per tutti e in ognuna delle realtà operative che ad esso fanno capo, e si adopera per l’ottimizzazione delle proprie risorse materiali e professionali pei’ una sempre più efficace resa delle prestazioni a favore dei cittadini portatori di bisogni di salute.

Sabato 9 ottobre, il DSMD CZ promuove, in accordo con la Direzione Generale dell’ASP Catanzaro rappresentata dal dr Ilario Lazzaro, l’OPEN DAY “ Visti…da vicino”, giornata di apertura dei servizi e strutture della salute mentale dell’intera ASP CZ, alle visite della Cittadinanza, dei rappresentanti istituzionali, delle associazioni e dei volontari, alla presenza degli utenti, dei familiari e degli operatori, per informare sulle attività cliniche, socio-sanitarie, le opportunità di cure e riabilitazione offerte, per chiunque sia portatore di una forma di disagio, e orientare positivamente l’opinione pubblica su queste tematiche.

Al centro saranno i temi delle patologie, terapie e trattamenti, le richieste di informazioni al personale sulle terapie disponibili e le patologie psichiche, perché è necessario sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi e paure legati alle malattie e al primo approccio con i servizi, sottolineando l’importanza della prevenzione per intervenire in modo tempestivo.

Parteciperanno alla tutela della salute mentale, a tutti gli effetti, anche i Servizi delle Dipendenze che saranno disponibili, giorno 8 ottobre presso le sedi dei Serd, per l’attività di accoglienza e informazione.

Nel centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, sito in via sottotenente Notaro (ospedale vecchio) alle ore 12:00, di sabato 9 ottobre si terrà un incontro tra gli specialisti, i pazienti ed i familiari, per dar loro la possibilità di porre delle domande ed avere dei chiarimenti.

“Lo stigma e il pregiudizio – dichiara il Direttore del Dipartimento Salute Mentale di Catanzaro, dr.ssa Rosina Manfredi-, non sono volti solamente alle persone affette da disagio psichico, ai familiari, agli operatori ina anche ai luoghi di cura, ed è per questo che abbiamo deciso, questa giornata di incontri con la cittadinanza proprio nei servizi della salute mentale, per favorirne la conoscenza e la prossimità che possano preludere ad una fruizione serena e libera da qualsiasi condizionamento”.