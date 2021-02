Dall’11 al 16 febbraio il Carnevale di Castrovillari entra nelle case dei calabresi

La 63 edizione del Carnevale di Castrovillari si terrà in sicurezza tramite la messa in onda di filmati delle precedenti edizioni, interviste e racconti

Sarà il Carnevale ad entrare nelle case e a far sperimentare la “distanza necessaria” per una festa vissuta in sicurezza. La 63 edizione del Carnevale di Castrovillari, in attesa di poter tornare a celebrare la stagione come da tradizione nel periodo estivo/ autunnale, tra sfavillio di colori, allegria e sana competizione, sarà un’esperienza alternativa. La magia del carnevale, arriverà direttamente dentro le vostre case con una quattro giorni, dall’11 al 16 di febbraio 2021, ricca di filmati delle precedenti edizioni, interviste e racconti, di uno dei carnevali più importanti del nostro Paese. Tutto questo attraverso il sito, i canali fb e televisivi di tre Tv che hanno dato la disponibilità GRATUITA della messa in onda: Calabriasona – Mediasud e Tele Tebe .

Si parte giovedì 11 febbraio alle ore 18 con l’incoronazione di Re Carnevale e le Serenate Tradizionali. L’evento potrà essere visto comodamente seduti in poltrona sulle TV: Calabriasona- canale 610, Mediasud – canale 876 e RTT Tele Tebe – canale 115. Sulle pag Facebook: Carnevale di Castrovillari – Pro Loco di Castrovillari – ARCA Communication e Calabriasona; sulle piattaforme digitali : www.italiacable.it e www.calabriasat.it, o attraverso il sito www.carnevalecastrovillari.it.

Domenica 14 febbraio ore 14.30, la prima grande sfilata con interviste e immagini delle passate edizioni da vedere sulle TV: Calabriasona – canale 610, Mediasud – canale 876 e RTT Tele Tebe – canale 115. Sulle pag Facebook: Carnevale di Castrovillari – Pro Loco di Castrovillari – ARCA Communication e Calabriasona; sulle piattaforme digitali: www.italiacable.it e www.calabriasat.it, o attraverso il sito www.carnevalecastrovillari.it.

Lunedi 15 febbraio ore 21.00, il meglio del Gran Galà del Folklore dal 2008 al 2020 da vedere sulle TV: Calabriasona – canale 610, Mediasud – canale 876 e RTT Tele Tebe – canale 115. Sulle pag Facebook Carnevale di Castrovillari – Pro Loco di Castrovillari – ARCA Communication e Calabriasona; sulle piattaforme digitali : www.italiacable.it e www.calabriasat.it o attraverso il sito www.carnevalecastrovillari.it.

Martedì 16 febbraio ore 14.30, chiusura del Carnevale con interviste ed immagini delle passate edizioni e Falò del Re Carnevale da vedere sulle TV: Calabriasona – canale 610, Mediasud – canale 876 e RTT Tele Tebe – canale 115 . Sulle pag Facebook Carnevale di Castrovillari – Pro Loco di Castrovillari – ARCA Communication e Calabriasona; sulle piattaforme digitali : www.italiacable.it e www.calabriasat.it, o attraverso il sito www.carnevalecastrovillari.it.

Tutto ciò, hanno sottolineato il presidente della Pro Loco cittadina, Eugenio Iannelli ed il direttore artistico, Gerardo Bonifati, “in attesa che tutto possa ritornare quanto prima alla normalità , che si possa essere numerosi in piazza, assieparci, stretti l’uno contro l’altro, ad ammirare stupefatti l’alchimia del Carnevale”.