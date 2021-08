Il 12 agosto appuntamento con Donne nella storia della Calabria

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Le Donne nella storia della Calabria saranno le protagoniste indiscusse del secondo appuntamento programmato per il periodo estivo da AIParC Lamezia Terme, presieduto da Dora Anna Rocca docente, giornalista, saggista che si terrà il 12 agosto alle 19:30

L’evento si svolgerà a villaggio del Golfo affaccio Stromboli e prevede un articolato programma in cui teatro, cinematografia, cultura si intrecceranno in una trama avvincente che ha come protagonista le donne di Calabria partendo dal testo curato da Nella Matta, Marilu’ Sprovieri, Tania Frisone e scritto da tante socie AIparC e studentesse di scuole medie e liceali che hanno studiato ed analizzato le biografie di donne che hanno rappresentato una eccellenza nella nostra Regione.

Si parlerà dunque della prima donna calabrese iscritta agli studi universitari, delle donne briganti, delle prime donne calabresi ad intraprendere la carriera diplomatica, delle donne contadine come Giuditta Levato morta a soli 31 anni di età, per la causa della redenzione del proletariato, di tante donne oggi poco note ma che con il loro contributo hanno lasciato segni importanti del loro passaggio e tra le donne lametine che si sono distinte anche la imprenditrice Giovannina Cannistra’ e la dottoressa Amalia Bruni responsabile del centro di neurogenetica e oggi candidata alle regionali che sarà presente in serata.

Dopo i saluti della Presidente della sezione lametina Rocca interverranno Nella Matta per AIParC Cosenza, Anna Placa per AIParC Sicilia, relazionerà il professore Giuseppe Ferraro cultore di storia contemporanea presso l’Universita’ del Salento oltre che responsabile della comunicazione AIParC Cosenza.

Seguiranno le testimonianze della già ambasciatrice italiana a Washington, Romania, Oms, Polonia Anna Blefari Melazzi e della regista, sceneggiatrice, attrice Angelica Artemisia Pedatella che impreziosira’ l’evento con alcuni cortometraggi con donne calabresi protagoniste.

Seguirà un rinfresco offerto da Pizzeria Villaggio del Golfo, ristorante l’Aragosta, supermercati Fiorelli che apporteranno così il loro contributo per la riuscita dell’evento.