12 febbraio 2022 ricorrenza del centenario della nascita del sen. Armando Scarpino

L’avv. Gennarino Masi ricorda il senatore a 100 anni dalla sua nascita

Ero ancora piccolo, quando mio padre ed altri compagni che avevano avuto il privilegio di conoscere il senatore Armando Scarpino mi parlavano del suo grande valore, come uomo, come professore e come politico.

Racconti che col passare degli anni, sono diventati piu’ vividi e reali, avendo avuto modo di leggere di lui, ed apprezzarne le sue grandi capacita’ umane.

Anche se la sua immensa cultura, lo faceva dialogare con mondi che lui conosceva bene, quello che piu’ si evince dalla sua storia politica ed umana, è che stava sempre dalla parte dei piu’ deboli, di chi aveva più bisogno di tutele e diritti, con una visione generale delle cose, che lo ponevano nel panorama politico locale e nazionale tra gli uomini più brillantti che il PCI e la sua terra potessero avere.

Colto e per questo immediato nella comunicazione e semplice per far capire a tutti il senso della sua scelta di campo e della sua militanza.

Era apprezzato dal suo mondo quello dei lavoratori, dei braccianti delle masse popolari, ma era altresì stimato dagli avversari politici, per la sua grande correttezza morale e per la sua coerenza.

Ho parlato nel corso degli anni, con i lavoratori della ex sir, che lottavano per difendere il loro posto di lavoro, con tanti giorni e notti all’addiaccio nell’area industriale, che mi dicevano dei tanti viaggi che il senatore Armando Scarpino faceva per raggiungerli a qualsiasi ora e portare loro viveri e tante altre cose, che potessero servire loro per stare un pò meglio. Ne parlano ancora ora a distanza di anni con affetto ed ammirazione del professore Armando Scarpino, che nei giorni di quella dura lotta era diventato uno di loro!

Le sue battaglie parlamentari e locali, riguardarono gli ordinamenti scolastici, grandi realizzazioni quale l’ospedale civile di Lamezia, e tanti altri problemi che riuscirono a risolvere insieme a persone che anche se militavano in partiti diversi, avevano come interesse primario quello di fare il bene dei cittadini amministrati.

Fu tra i primi a sperimentare a Lamezia l’esperienza di avvicinamento ad una forza politica antagonista come la democrazia cristiana, la giunta del democristiano Esposito nella quale c’erano assessori comunisti, ne fu l’esperienza più tangibile che precorse i tempi delle larghe intese e del compromesso storico che tanto a cuore stava al grande e compianto compagno enrico berlinguer.

Penso che le nuove generazioni e chi milita nei partiti della sinistra, debbano imparare dalla storia di questi grandi uomini politici, che conquistarono tanti diritti per cambiare in meglio le condizioni di vita di tanti cittadini, che se non difesi, rischiano di vanificarne impegno e sacrifici.

Come indegnamente, facendosi passare per uno di noi, ha fatto Renzi, alla guida del nostro partito, che ha smantellato diritti che per noi dovevano rimanere inalienabili, con la complicità di tanti che anzichè contrastarlo, si sono girati dall’altra parte.

Ecco ciò che non meritano Scarpino, Costantino e Vittorino Fittante, Tonino Dattilo, Graziella Riga e Ciccio Blaganò e tanti altri compagni che hanno fatto grande il partito ed onorato la storia della nostra città.

Nel loro nome e per far vivere sempre la loro memoria, e rendere attuali le loro esistenze, e i loro insegnamenti, che dobbiamo saper raccogliere la loro eredità e renderla sempre piu’ grande e percepibile ai più.

avv. Gennarino Masi