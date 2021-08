Il 14 agosto l’escursione “Da Serracastagna al tesoro delle api”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si svolgerà sabato 14 agosto l’escursione organizzata da Luigi Serafino Gallo guida escursionistica AIGAE e Riccardo Cristiano presidente di Liberi.tv che ha come titolo “Da Serracastagna al tesoro delle api”

Abbiamo chiesto agli organizzatori di spiegare di cosa si tratta e come si svolgerà la giornata.

Luigi Serafino Gallo, già conosciuto nel comprensorio lametino in quanto attivo sotto il profilo della tutela naturalistica e organizzatore di varie camminate nelle montagne del monte Mancuso, dice: “sono tanti i borghi montani dimenticati proprio sopra l’ex comune di Sambiase, un tempo popolati e operosi. L’intento è quello di spingere più persone possibili a visitarli anche in autonomia, riscoprendo il gusto della camminata all’aria aperta e del buon cibo frutto della sana tradizione popolare”.

Anche Riccardo Cristiano ha voluto aggiungere la sua, perché, come afferma: “E’ importante documentare con immagini e video quel che altrimenti andrebbe perduto. Lo spirito è sempre lo stesso, custodire la memoria dei luoghi e tramandarla alle future generazioni. Inoltre penso sia fondamentale osservare da vicino come le api, importantissime per il nostro ecosistema, producano un alimento davvero completo. Quindi coadiuvare la bellezza che ci circonda, rappresentata dai castagneti, i vecchi ruderi, ai piaceri del palato, un’unione secondo noi perfetta”.

Vi lasciamo alle immagini del trailer realizzato da Riccardo Cristiano per Liberi.tv e all’invito di Luigi Serafino Gallo, guida escursionistica AIGAE, per riscoprire luoghi, sapori e profumi con l’escursione “Da Serracastagna al tesoro delle Api”.