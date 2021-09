Il 15enne Giuseppe Capitolino tra i protagonisti del nuovo reality di Rai2 “voglio essere un mago

Si chiama “Voglio essere un mago” ed è il nuovo reality-talent che dal prossimo 21 settembre andrà in onda su RaiDue, in prima serata, attirando l’interesse soprattutto dei più giovani

Un gruppo ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni varcheranno la soglia “di un suggestivo castello sull’Appennino bolognese”, come recita una nota stampa di RaiPlay, per vivere questa nuova esperienza ‘spiati’ dalle telecamere.

I 12 concorrenti, come anticipa il sito web di Sorrisi e Canzoni, saranno divisi in tre casate – rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – dove studieranno e perfezioneranno le arti magiche e si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro tuttavia conquisteranno il diploma di mago, e il migliore si aggiudicherà l’ambita ‘bacchetta d’oro’. Ma non sarà tutto: ben presto anche altri concorrenti busseranno alle porte del Castello. Chi sono? Giovani influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri “maghi dei social”.

Tra gli “apprendisti maghi” spicca la presenza di Giuseppe Capitolino, 15 anni, di Cleto, un paesino in provincia di Cosenza.

Frequenta il liceo scientifico di Amantea e ci racconta, di essersi innamorato della magia fin da piccolo dopo aver visto vari spettacoli in giro per il mondo, nei tanti viaggi fatti con i genitori.

Si definisce determinato e testardo ma sempre corretto con tutti….

È molto importante seguirlo sul suo profilo profilo instagram per aiutarlo a continuare il suo piccolo sogno…

Basta andare su instagram e cercare @giuseppe.capitolino

«Ebbene sì, finalmente, il gioco del silenzio è finito! – ha scritto sul proprio profilo Instagram Giuseppe Capitolino, lasciando intendere di non aver potuto dire nulla fino ad ora di questa sua avventura in tv -. Molto più di un semplice reality, un’esperienza fantastica: abbiamo formato una vera e propria famiglia. Ora si aprirà un nuovo capitolo della mia vita accompagnato da persone sensazionali».

Lo scorso anno la nostra redazione aveva intervistato il giovane mago successivamente alla sua affermazione ad un contest nazionale di magia, clicca qui per leggere l’intervista.