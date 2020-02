Parte oggi 17 febbraio da Lamezia Terme di Treno Verde 2020

Il 17 e 18 febbraio la campagna itinerante di Legambiente “Change Climate Change” fa tappa in città

RICREA protagonista con una mostra allestita a bordo del treno per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata

La crisi climatica e più in generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una corretta raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO 2 .

Oggi 17 febbraio, in occasione della partenza da Lamezia Terme di Treno Verde 2020, la campagna itinerante di Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adulti e bambini potranno scoprire l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito.

Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori potranno capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del pannello.

“Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo per rinascere sotto forma di nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega Federico Fusari, Direttore Generale del consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

Treno Verde sarà nella stazione di Lamezia Terme fino a domani 18 febbraio. La mostra allestita a bordo treno è visitabile dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico.