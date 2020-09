Il 19 Settembre festa di San Gennaro a Martirano e San Mazzeo

Nonostante l’attuale emergenza sanitaria in atto per il Covid-19, anche quest’anno la frazione di San Gennaro del comune di Martirano e la comunità di San Mazzeo sono pronte ad onorare San Gennaro

Per rispettare le norme di sicurezza e non mettere a repentaglio la salute pubblica, non potranno svolgersi la tradizionale processione e la fiera, nonché tutte le abituali manifestazioni civili.

Questo 2020, ci spiegano Manuela e Antonella Gallo ormai da anni organizzatrici della festa, è stato caratterizzato da tante restrizioni, il Covid ci ha messo davanti tanti ostacoli e come tutte le nostre tradizionali feste anche San Gennaro non sarà vissuto come al solito. Non ci saranno le bancarelle che coloravano questa piccola frazione, accogliendo la gente che arrivava numerosa da più paesi.

Mancheranno i classici spettacoli serali che rallegravano la nostra piccola “piazza”, si resisteva sfidando il freddo che puntuale ci catapultava nell’inverno. Non ci sarà la tanto attesa processione che univa la comunità. Una cosa però è certa – continuano Antonella e Manuela – San Gennaro sarà sempre lì ad accoglierci. Sarà una festa più spirituale, più intima e più semplice. Uniti nello spirito di fraternità vivremo questa giornata pregando per il nostro caro Santo. Seguendo le regole ormai note a tutti, in sicurezza e attenendoci alle norme, renderemo omaggio al nostro amato San Gennaro.

Certo non sarà il solito 19 settembre a San Mazzeo ma, forse, proprio quest’anno farà riscoprire e rafforzare il senso più profondo di questa giornata che per la comunità rappresenta la sua storia, le sue tradizioni nonché il grande legame tra le due frazioni che praticamente si possono identificare come una unica comunità.

Il Programma:

Sabato 19 Settembre

ore 11:00 Santa Messa

ore 16:30 Santa Messa