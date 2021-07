Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Inizieta oggi la seconda settimana di allenamenti sulla sabbia dell’Ecosistem Lameziasoccer Under 20 in vista della Final-Four per l’assegnazione dello scudetto di categoria in programma a Lignano Sabbiadoro il 7 e 8 Agosto

Comunicato stampa

Dopo le straordinarie performance, in quel di Mugnano, con 4 vittorie in altrettante gare gli orange hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di mister Bebo Carrozza, mercoledì scorso, con tanto entusiasmo e voglia di migliorarsi ancora. Sulla sabbia campana capitan Giampà e compagni sono andati oltre ogni rosea previsione, non soltanto per il risultato numerico in sé ma, per aver mostrato grande personalità ed adattamento a situazioni impreviste.

Forza e personalità mostrata, soprattutto, quando ci si è trovati a rincorrere l’avversario, riuscendo nell’intento in pochissimo tempo con una grandissima reazione. Dal primo all’ultimo dei ragazzi che sono andati in campo si è vista quella voglia matta di arrivare al risultato buttando l’anima sulla sabbia rovente non perdendo di vista mai la coralità del gioco e la testa. Nei momenti difficili, pochi, sono uscite fuori poi delle giocate di altissimo livello tecnico che non hanno lasciato scampo agli avversari domati nettamente in tutte le gare.

Una dimostrazione di forza dell’Ecosistem Lameziasoccer che non deve però far montare la testa perché ci sono ancora degli ampissimi margini di miglioramento, sui cui il tecnico lametino lavorerà nel tempo che rimane prima della partenza per il Friuli.

Lavoro che mister Carrozza confida di svolgere a pieno regime vista la compattezza del gruppo che si è creata dentro e fuori il campo da gioco.

Questo, in effetti, è uno dei punti di forza della formazione orange; ragazzi che si stimano e si rispettano prima e dopo la gara, dentro e fuori il campo da gioco aiutandosi a vicenda e seguendo alla lettera i consigli di chi li guida non solo in campo ma anche fuori.

Nel frattempo, salutiamo con grande ammirazione la qualificazione, alla Final-Eight per l’assegnazione dello scudetto, del Lamezia Beach Soccer. Saranno quindi due le squadre lametine presenti alla festa finale del beach soccer italiano di Lignano Sabbiadoro. Un risultato eccezionale in un momento molto difficile per lo sport lametino.