Dal 20 gennaio green pass dal parrucchiere ed estetista: cosa cambia

Scatta la prima novità che riguarda il green pass base: sarà obbligatorio dal parrucchiere, barbiere o estetista. Poi arriverà anche per i negozi

Da giovedì 20 gennaio, anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista e in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona, bisognerà esibire il Green pass.

Non sarà quindi necessario avere il super Green pass, ovvero quello che si ottiene solo con la vaccinazione. Tuttavia le persone non vaccinate che non si sottopongono a tampone non potranno andare dal parrucchiere. Stesso discorso per gli altri servizi alla persona: estetisti, barbieri e quant’altro.

Dal 1 febbraio l’estensione del green pass base sarà necessaria anche per i pubblici uffici, le poste, le banche e i negozi, eccetto per quelli di esigenze primarie.

Oltre alle restrizioni, il decreto ha introdotto anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 (dal primo febbraio) e di super green pass sul posto di lavoro per chi ha più di 50 anni (dal 15 febbraio).

Sono previste sanzioni per chi non rispetta le regole. Ecco, in breve l’elenco delle multe previste dall’ultimo decreto nei diversi casi:

da 400 a 1000 euro per chi accede dal parrucchiere o ai servizi alla persona senza green pass. Stesso importo per chi deve verificare il possesso del certificato e non lo fa.

Over 50: 100 euro è la sanzione amministrativa per chi non osserva l’obbligo di vaccino. Multe ben più salate per chi prova ad accedere al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo: da 600 a 1.500 euro.