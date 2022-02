21 febbraio: XV Giornata Nazionale del Braille

Istituita con la legge n. 126 del 3 agosto 2007, si celebra come momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per le persone ipovedenti e affetti da cecità

Non è un caso che la data coincida con la giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica promossa dall’Unesco in favore del diritto per le persone non vedenti di accedere al patrimonio culturale scritto dell’umanità.

Il Braille è un alfabeto scritto basato su sei punti in rilievo disposti su una matrice, inventato dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Louis perse la vista a causa di un incidente che gli provocò una infezione ad entrambi gli occhi quando aveva pochi anni. In seguito, l’incontro con un ufficiale militare che gli introdusse un metodo di scrittura in 12 caratteri puntinati usato dall’esercito per recapitare messaggi notturni, lo ispirò tanto da concepirne uno a 6 caratteri che da lui prese poi il nome. Fino a quel momento l’alternativa per la lettura, ma non per la scrittura, delle persone non vedenti era stato il metodo di Valentin Haüy, che consisteva nel ricalcare con un filo di rame in risalto i testi così da consentirne la leggibilità al tatto.

Questo ignaro genio francese che ha concepito e realizzato il codice Braille, facendone di necessità virtù, è stato l’autore di un’autentica rivoluzione sociale, che ha avuto benefici incalcolabili su milioni di persone non vedenti in tutto il mondo.

Per questo, ogni anno le amministrazioni e gli enti attivi nel settore organizzano eventi in occasione di tale ricorrenza civile, per dare un supporto informativo e per sensibilizzare nei confronti di una fetta di popolazione che con difficoltà riesce ad essere inclusa nella società odierna. Quest’anno, i Consigli Regionali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Puglia e della Calabria intendono onorare il loro impegno di commemorazione e di sensibilizzazione della straordinaria figura di Louis Braille, il 22 febbraio 2022 in conferenza audio-video su piattaforma Zoom. L’evento dal titolo “IL BRAILLE: UNA STORIA DI PUNTI. LIBERTÀ E RISCATTO UMANO RACCONTATI DAL MEZZOGIORNO” sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina UICI Puglia . Si riporta di seguito il programma in dettaglio:

Felicia Villella

