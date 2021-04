27 Aprile, parte ciclo di seminari dedicati al fotografo stenopeico

“Luigi Cipparrone (1947 – 2013). La fotografia come archivio del territorio calabrese”

Comunicato stampa

Parte il 27 aprile il ciclo di seminari dedicati al pioniere della fotografia stenopeica in Calabria per il progetto “Luigi Cipparrone (1947 – 2013). La fotografia come archivio del territorio calabrese” ideato e diretto dall’Associazione culturale “Fata Morgana”, con il patrocinio della Regione Calabria.

“Esplorazioni per la Calabria: Luigi Cipparrone e il patrimonio culturale regionale” è il titolo del primo seminario che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom martedì 27 aprile alle ore 18.00 (il link per partecipare sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione culturale Fata Morgana). L’evento vedrà tra i relatori Caterina Martino, dell’Università degli studi di Udine, e Valentino Guido, fotografo stenopeico e costruttore di pinhole, nonché delegato FIAF Calabria.

Valentino Guido, specializzato in stenopeica, da giovane fotografo ha conosciuto Cipparrone lasciandosi ispirare dal suo lavoro. Nel seminario, attraverso la sua esperienza artistica, Guido introdurrà la fotografia stenopeica illustrandone tecniche e capacità di questo genere, di cui Cipparrone fu anche un importante teorico.

Quattro seminari, ogni martedì, dal 27 aprile al 18 maggio, per scoprire, analizzare e valorizzare l’opera di Cipparrone sulla Calabria, uno progetto che darà vita a una primissima forma di ricerca sul fondo ancora inedito dell’artista della fotografia contemporanea.

Tra i relatori che interverranno nelle diverse giornate, alcuni hanno conosciuto Cipparrone, altri hanno già intrapreso un percorso di valorizzazione delle sue ricerche fotografiche, altri ancora si sono lasciati ispirare dalla sua innovativa ricerca fotografica in Calabria e sulla Calabria. Cipparrone ha saputo coniugare teoria e pratica, attività concettuale e professionale non solo come fotografo ma come promotore di una cultura fotografica volta alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico calabrese, attraverso la fotografia e l’editoria.