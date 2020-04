29 aprile 2020: l’asteroide 1998 OR2 in transito nell’atmosfera terrestre

Un asteroide delle dimensioni dell’Everest denominato 1998 OR2 è transitato nell’atmosfera terrestre

Ribattezzato anche l’asteroide con la mascherina, così appare nelle immagini radar diffuse dal radiotelescopio Arecibo.

Il suo passaggio era previsto per oggi 29 aprile alle ore 11:56; ora in cui, in Italia, avrebbe raggiunto il punto di massima vicinanza con il nostro pianeta.

Naturalmente per vederlo sarebbe stato necessario un telescopio dal diametro di 120/150 mm. In quanto ad occhio nudo sarebbe stato impossibile vista la luminosità delle ore diurne.

Come fare quindi per vedere questo spettacolo davvero unico? Sarà la piattaforma “Virtual Telescope” su YouTube a mostrare in streaming le immagini dell’asteroide a partire dalle 20:30 grazie ai telescopi dell’osservatorio di Ceccano in provincia di Frosinone.

Contemporaneamente anche i telescopi dell’Università di Siena saranno puntati verso il cielo, così da poter immortalare le immagini di 1998 OR2 sulla pagina Facebook dell’Osservatorio dell’ateneo dalle 21:15 in poi.

Riccardo Cristiano

Di seguito il link per la diretta streaming: