3-0 per la Blue Foxes Sicma Curinga sul Provolley Crotone

Si è svolto il terzo incontro della prima divisione di volley tra la Blue Foxes Sicma Curinga e il Provolley Crotone nel palazzetto di Cutro

Primo set con i padroni di casa che si portano in vantaggio fino al 19 a 17 quando, con uno scatto d’orgoglio la Blue Foxes recupera e vince il primo parziale per 25 a 23.

Inizia il secondo set con gli ospiti che spingono sull’acceleratore e si portano subito sul 7 a 2. La squadra non molla un centimetro e fa suo il gioco per 25 a 10.

Nel terzo set partenza sprint dei crotonesi ma i rossoblu subiscono il ritorno degli uomini di mister Alosi che anche fuori casa impongono la loro supremazia e chiudono 25 a a21.

Domenica prossima la Blue Foxes ospiterà la Volo Virtus Lamezia.

Provolley Crotone: Abbriano, Adamo, Fazzolari, Fico, Franco, Mazzei, Romeo, Sapia, Stigliano. All. Liserra

Blue Foxes Sicma Curinga: Anello, Brancatelli, Condello, Curcio, Genovese, Greco, Gullo, Ielapi, Larocca, Mafrica, Marinaro, Mazzotta, Michienzi, Rondinelli, Sgromo. All. Alosi

Mister Alosi a fine partita dichiara: “la partita poteva essere condotta in modo diverso nonostante il risultato che ci ha visto vittorosi per tre a zero però il gioco non è andato in maniera fluida come di solito proviamo in allenamento. Troppi errori dovuti a mancanza di concentrazione, purtroppo sono amnesie che capitano giocando di mattina, che non è un fattore che ci sta agevolando. Questi ragazzi giocano a pallavolo soltanto da due anni, sono tutti ragazzi grandi che non hanno esperienza di settore giovanile, quindi per loro è già tanto quello che fanno, è difficilissimo riuscire a tenere la concentrazione per un tempo lungo, ma per ora va bene così ”.