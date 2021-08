Il 30 agosto a Lamezia la raccolta firme della lista De Magistris Presidente

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Domani lunedì 30 agosto dalle ore 18.30, nella sede del movimento “Lamezia Bene Comune” su Corso Giovanni Nicotera 39, i cittadini potranno sottoscrivere la lista “De Magistris Presidente”, in vista della presentazione ufficiale delle liste per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre

Comunicato Stampa

Sarà presente Rosario Piccioni, candidato al consiglio regionale della circoscrizione centro

Oltre alla sottoscrizione, sarà una prima occasione, per il candidato Rosario Piccioni e il movimento “Lamezia Bene Comune”, per incontrare i cittadini, raccogliere spunti e sollecitazioni, far conoscere valori e programmi dell’unica proposta politica nel quadro delle prossime elezioni regionali che rompe con le vecchie logiche e incarna quel cambiamento reale e urgente di cui la Calabria.

Non un cambiamento a parole o di facciata, con i soliti manovratori dietro le spalle, ma un cambiamento radicale nelle scelte di donne e uomini liberi, che vivono la politica come servizio, che si sono messi in gioco esclusivamente per offrire una concreta possibilità di riscatto per la Calabria.

Si raccomanda di venire muniti di documento d’identità e di attenersi al rispetto delle norme anticontagio da Covid 19.