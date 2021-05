Il 30 maggio si è svolta la prima assemblea ordinaria delle Proloco targate EPLI

Si è svolta nel magnifico scenario del “Parco Archeologico Villa Romana” di Casignana (RC) la prima assemblea ordinaria EPLI Calabria

Numerose Pro Loco arrivate da tutta la regione e non solo, vista la presenza di una delegazione siciliana, si sono riunione per discutere ed approvare democraticamente i diversi punti all’ordine del giorno.

L’assemblea si è aperta con i saluti del Presidente Epli Calabria Loris Ciurleo, del presidente della Pro Loco ospitante Rocco Romeo e dai diversi rappresentanti istituzionali presenti.

A fare gli onori di casa, sono stati il Sindaco ed il vice Sindaco di Casignana Rocco Celentano e Franco Crino’ (già parlamentare); i saluti sono pervenuti anche dal consigliere regionale Giacomo Crino’, presente all’incontro.

Dopo l’approvazione, all’unanimità, dei vari adempimenti statutari, il presidente Ciurleo ha comunicato all’assemblea le proposte di convenzione e adesione pervenute da fattive associazioni che operano, in vari ambiti, sul territorio regionale. Siglando gli accordi con i loro rappresentanti.

Del terzo settore, cui sta particolarmente a cuore a l’Epli Calabria, ne ha parlato il presidente di Promozione Italia ETS Pasquale Ciurleo «abbiamo siglato la convenzione in quanto Ente accreditato al Ministero per il Servizio Civile Universale»

Presto tante opportunità per i giovani volontari

«Epli presterà un’attenzione particolare attraverso la sinergia con la Holding interna Promozione Italia, che lavorerà esclusivamente per garantire la possibilità ai giovani calabresi di avvicinarsi al mondo della promozione turistica e culturale» quanto ribadito da Ciurleo.

A fine lavori, i numerosi partecipanti sono stati invitati nel suggestivo borgo antico di Casignana, dove i volontari della Proloco del paese hanno potuto far degustare le prelibatezze del luogo.

Si attende ora il 1°raduno delle Pro Loco Epli, nei prossimi giorni sarà comunicato luogo e data.