Il 31 maggio evento dei GD Lamezia sulla mancata riforma dello sport

In una nota stampa i Giovani Democratici di Lamezia Terme annunciano un nuovo evento online, questa volta sulla mancata riforma dello sport, con una serie di ospiti nazionali e locali.

Il 31 maggio alle ore 18:30 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, come Giovani Democratici ospiteremo un evento dal titolo “La riforma (mancata) dello sport: proposte per la ripartenza” per discutere insieme a diversi ospiti della riforma dello sport e delle prospettive nel dopo pandemia, lo facciamo perché percepiamo l’importanza dello sport in città: Lamezia è sempre stata ricca di società sportive e di atleti che spesso e volentieri sono riusciti a raggiungere grandi risultati ma che soprattutto hanno aiutato a far crescere e a far socializzare intere generazioni di ragazzi in città, vogliamo quindi avviare una discussione nuova, con tanti ospiti e con diversi punti di vista: dai politici agli sportivi alle squadre una discussione che vuole essere solo l’inizio.

Ci saranno diversi ospiti, dai politici agli atleti fino ad arrivare a squadre e organi federali sportivi, che ci daranno diversi punti di vista e diverse idee per provare ad avviare una discussione anche in città:

Mauro Berruto, componente della Segreteria Nazionale del Partito Democratico ed Ex CT della Nazionale maschile di pallavolo;

Alessandra Lucchino, campionessa del mondo di scherma;

Antonio Caroleo, consigliere regionale della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio);

Simone Bernardini, Presidente Società sportiva “Arvalia Nuoto” Lamezia Terme;

Nico Agricola, Direttore Tecnico Callipo sport (Serie A1 maschile di Volley);

Francesco Strangis, Presidente “Raffaele Lamezia” Volley (Serie B maschile);

Modererà i lavori Aquila Villella, Componente coordinamento PD Lamezia.