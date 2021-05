5 nuovi arbitri per la Sezione AIA di Lamezia Terme

Soddisfazione – sottolineata dal Presidente e del Consiglio Direttivo sezionale – soprattutto per essere riusciti a rinforzare il gruppo nonostante il durissimo periodo che la nostra realtà, così come il resto del mondo, sta affrontando

La sezione AIA di Lamezia Terme ha immesso nel proprio organico 5 nuovi arbitri, che sabato 29 maggio hanno superato la prova d’esame nei locali sezionali.

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Componente del Comitato Regionale Calabria Giacomo Bruzzano, e composta dal Presidente di sezione Gianfranco Pujia e dai Componenti Antonio Guerrise e Franco Pisani, coadiuvati dal Segretario sezionale Mattia Roperto, dopo la somministrazione dei quiz regolamentari ed il colloquio orale, ha espresso grande apprezzamento per il buon grado di preparazione evidenziato da tutti i candidati. Soddisfazione sottolineata dal Presidente e del Consiglio Direttivo sezionale, soprattutto per essere riusciti a rinforzare il gruppo nonostante il durissimo periodo che la nostra realtà, così come il resto del mondo, sta affrontando, e nonostante un corso arbitri organizzato “a distanza”, con tutte le difficoltà del caso, e in un contesto in cui riuscire a sostenere l’esame nei locali sezionali risulta un primo, evidente segnale di speranza per un ritorno alla normalità.

Ai colleghi neo-immessi, Guido Ianchello, Mattia Antonio Paradiso, Simone Persico, Francesco Torcasio e Simone Vaccaro, il caloroso benvenuto da tutti gli associati lametini con l’augurio di un percorso arbitrale pieno di ogni successo!