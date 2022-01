Il 7 e 8 gennaio l’Open Vax School Day. Iniziative anche a Lamezia

Al fine di favorire il rientro a scuola in sicurezza degli alunni, nei giorni 7 e 8 gennaio 2022 saranno attivati gli Open Vax School Day, meritevoli iniziative messe in campo dalla Giunta Regionale della Calabria in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Protezione Civile e le Aziende Sanitarie, che si pongono l’obiettivo di incrementare le vaccinazioni anti Covid-19 nella fascia d’età 5-11 anni.

L’Istituzione scolastica che fungerà da polo per il circondario lametino sarà il Liceo Statale “T. Campanella” di Lamezia Terme dove sarà effettuato il servizio di vaccinazione, disponibile, senza prenotazione, per tutti i bambini che intendono vaccinarsi purché accompagnati da almeno un genitore, nei giorni 7 e 8 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

L’azione messa in campo, finalizzata alla vaccinazione dei bambini della fascia d’età 5-11 anni, che attualmente risulta maggiormente esposta al contagio, risulta molto importante.

Il servizio di vaccinazione sarà fruibile dalle ore 9 alle ore 14 senza prenotazione nelle giornate del 7 e 8 gennaio p.v., presso gli Istituti di seguito indicati, individuati dalla Regione Calabria:

• Liceo Classico “Telesio” Cosenza;

• IC “Zumbini” Cosenza;

• IC “Lanzino” Cosenza;

• IIS ITEV “Cosentino” – IPAAF “Todaro” Rende;

• ITC “Palma” Corigliano;

• ITI “Fermi” Castrovillari;

• Liceo Classico “Moro” Praia a Mare

• IPSEOA “San Francesco” Paola;

• IIS – LS – ISA – IPSIA San Giovanni in Fiore;

• LS – IPSEOA Cariati;

• IC “Alcmeone” Crotone;

• Liceo “Lombardi Satriani” Petilia-Cotronei;

• Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro;

• IS “Malafarina” Soverato;

• Liceo “Campanella” Lamezia Terme;

• Convitto “Filangeri” Vibo Valentia;

• IIS “Einaudi” Serra San Bruno;

• IC “De Amicis – Bolani” Reggio Calabria;

• Liceo Scientifico “Zaleuco” Locri;

• IIS “Pizi” Palmi;

• IIS “Severi” Gioia Tauro