A Lamezia convegno in ricordo delle foibe

LAMEZIA- Con il titolo “Foibe genocidio italiano” si è tenuto nella sede della Lega, la conferenza alla quale hanno partecipato esponenti dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra

comunicato stampa

Il ricordo dei martiri delle Foibe, in cui perirono anche cittadini di origine calabrese, è stato il filo conduttore dell’evento lametino. Una riflessione politica, sulle verità emerse a distanza di anni su quello che sono state le Foibe. A tal proposito il deputato Domenico Furgiuele ha dichiarato: “Il confronto sulle Foibe è una delle innumerevoli attività politico-culturali, organizzate dalla Lega, in un’idea di formazione continua”. “Quella delle Foibe è una storia che per troppo tempo è stata sottaciuta, che è stata assente nei libri di scuola, riportata all’attenzione degli storici e del mondo contemporaneo agli inizi degli anni ‘90, e che deve richiamare alla responsabilità tanti partiti”. Queste le parole dell’Onorevole Furgiuele nell’intervista realizzata da Lameziaterme.it che vi invitiamo a vedere. L’incontro è stato seguito da un nutrito pubblico tra cui esponenti di spicco della politica regionale e locale.