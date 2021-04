A Lamezia flash mob contro la chiusura delle attività commerciali

No alla chiusura delle attività commerciali. A tal proposito è in via di organizzazione un flash mob sull’isola pedonale di corso Numistrano, il 13 aprile alle 10.30. L’iniziativa è promossa da Impresa Calabria e da Autonomi e Partite Iva Calabria.

Nota stampa: “Considerato l’eco mediatico che le varie manifestazioni hanno avuto negli scorsi giorni, per le chiusure prive di logica, che molti di noi hanno subito, invitiamo tutti a non mollare la presa, e a partecipare ad un flash mob per farci sentire.

A questo tipo di manifestazione, pacifica, inviteremo tutti i media locali e regionali, per far si che qualche coscienza possa svegliarsi, ma soprattutto fare arrivare la nostra voce a chi di dovere.

L’evento sarà organizzato sull’isola pedonale di corso Numistrano il 13 aprile prossimo alle 10.30, quindi dovremmo incontrarci per le 9.45 in maniera che ci si possa organizzare.

L’invito è esteso per tutto il mondo produttivo ed ognuno di noi potrà portare con se un cartello con scritta una frase, possibilmente corta, di richiesta o protesta.

Più saremo più effetti avrà la manifestazione. Fate girare quanto più possibile. Oggi più che mai serve coesione, nessuno può farcela da solo e soltanto chi si ribella ha diritto alla pretesa.

Uniti siamo una corazzata, facciamo vedere cosa siamo capaci di fare. Un grosso in bocca al lupo a tutti e speriamo di essere in tantissimi”.