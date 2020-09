A spasso per Acquafredda, escursione sulle colline lametine a cura dell’associazione Ambrosia

A spasso per Acquafredda. Prima escursione organizzata dall’Associazione di promozione sociale Ambrosia.

LAMEZIA. L’associazione di Promozione Sociale Ambrosia attraverso il canale redazionale LameziaTerme.it avvia un programma di escursioni storico-naturalistiche sul territorio lametino.

Il primo appuntamento è previsto per il pomeriggio di sabato 19 settembre, alle 16, in contrada Acquafredda alla scoperta della Chiesa del Miracolo e del Colle dell’infinito – Polveracchio. Si tratta di una zona collinare che i lametini per primi conoscono poco o quasi per niente.

L’iniziativa dell’associazione Ambrosia si pone la finalità di riscoprire a livello storico e naturalistico contrade e zone montane del nostro territorio che hanno tanto da mostrare, a livello paesaggistico, e da raccontare riguardo alla storia e alla tradizione millenaria dei luoghi. L’evento di sabato prossimo, a causa dell’emergenza pandemica sarà riservato a sole 20 persone; naturalmente saranno rispettate le norme di sicurezza anti-Covid sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Si consiglia un abbigliamento comodo per vivere piacevolmente la passeggiata e scoprire angoli e curiosità di una città come Lamezia che, sulle colline che la circondano, ha degli insediamenti che sono dei veri e propri borghi caratteristici.

La seconda uscita si terrà il 3 ottobre con il titolo “A spasso per Caronte”; mentre il terzo appuntamento, in programma per il 17 ottobre prossimo, condurrà gli escursionisti tra i vicoli di Serracastagna.

Le tre uscite per le colline lametine vantano il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

Media partner dei tre eventi sono lameziaterme.it e liberi.tv.