Abbandona in strada lastre di eternit, sanzionato pensionato

Intervento dei carabinieri di Verzino e della Stazione forestale di Cirò

PALLAGORIO. I carabinieri della Stazione di Verzino unitamente a quelli della Stazione Forestale di Cirò, in seguito ad un controllo mirato nel comune di Pallagorio, hanno sanzionato un pensionato del posto con l’accusa di abbandono incontrollato di rifiuti speciali.

I militari hanno infatti rinvenuto, sulla pubblica via, un carrello mobile, risultato essere di proprietà dell’uomo, contenente cinque lastre di eternit della dimensione di 80 x 40 centimetri circa cadauna.

Le lastre sono sottoposte a sequestro amministrativo ed affidate al medesimo trasgressore in attesa del previsto smaltimento ad opera di una ditta specializzata.