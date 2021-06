Abbandono strade. Anas riscontra immediatamente richieste Lega  

Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario regionale della Lega, esprime soddisfazione per il chiarimento avuto con il Responsabile Struttura Territoriale Anas Calabria, sull’abbandono delle strade in Calabria

Comunicato stampa

Il Commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, esprime soddisfazione per il chiarimento avuto nell’immediato con il Responsabile Struttura Territoriale Anas Calabria, Francesco Caporaso, che, a seguito della denuncia avanzata dal partito, si è dichiarato disponibile a valutare gli eventuali e necessari interventi.

Durante il cordiale colloquio sono state chiarite le competenze di Anas e delle Province, sono stati richiamati i cospicui investimenti che l’azienda sta realizzando e ha programmato per le strade statali e per le autostrade della Regione Calabria, con l’impegno a valutare tutti quegli interventi ulteriori che dovessero risultare necessari.

È stato, inoltre, concordato un incontro a breve per confrontarsi sul tema delle infrastrutture e per verificare quali possano essere i percorsi da affrontare per una corretta riqualificazione del sistema viario, al fine di rendere le strade più sicure ed affidabili.