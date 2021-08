Acqua: Calabria, avviso di garanzia al sindaco di Cotronei

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Inchiesta della Procura di Crotone su manomissione del ripartitore idrico

CROTONE. La Procura della Repubblica di Crotone ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro, in relazione alla manomissione del ripartitore ubicato in località Trepidò, a causa del quale c’é stato un minore afflusso idrico in altri comuni limitrofi.

I reati ipotizzati a carico di Belcastro, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, sono interruzione di pubblico servizio, attentato a impianti di pubblica utilità e danneggiamento aggravato.

Secondo quanto é emerso dall’attività investigativa, la manomissione del ripartitore idrico é stata commessa giovedì scorso, riferiscono i carabinieri, da Belcastro che, introdottosi nel manufatto che ospita il ripartitore idrico, forzando il lucchetto posto a chiusura del portone in metallo, agiva sulle valvole di erogazione dell’acqua potabile, variando illegittimamente il flusso idrico.

Il ripartitore idrico è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono anche al fine di individuare eventuali ulteriori responsabilità. (ANSA).