Addio a Pasquale Bonaddio, un pezzo di storia lametina

E’ morto improvvisamente questa mattina uno dei commercianti storici di Lamezia Terme, Pasquale Bonaddio

Il suo nome è legato al negozio di pneumatici di via dei Mille, aperto dall’inizio degli anni 70, per più di cinquant’anni è stato un punto di riferimento per tutti, non solo per chi aveva da fare qualche lavoretto sulle proprie autovetture, ma anche di tantissimi amici che lì passavano ore e intere giornate a chiacchierare con lui.

Un uomo di mondo Pasquale, un grande lavoratore, un padre e marito esemplare, amava stare in compagnia ed offrire una parola buona per chiunque. Aveva 71 anni.

È deceduto nella sua abitazione e la notizia sta facendo il giro della città con tutto il carico di sorpresa e di dolore per la sua prematura scomparsa da parte di chi gli voleva bene.

Come tanti personaggi che hanno scandito la storia di questa città, ne era diventato parte integrante e il suo era un nome conosciuto anche tra quelli che non l’avevano visto mai, che non avevano parlato mai con lui, che non gli avevano mai messo in mano la propria automobile affinché lui con la propria sapienza artigianale e la sua onestà professionale le mettesse a posto.

Pasquale lascia l’amata moglie Annamaria e gli adorati figli Stefania e Marco.

Le esequie si svolgeranno domani mattina in forma riservatissima in osservanza delle normative anticovid.