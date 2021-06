ADICONSUM Calabria: prevenzione e contrasto delle ludopatie

18 e 19 giugno al Porto di Tropea il progetto “Ludopazzia – insieme per il gioco responsabile”

Comunicato stampa

Lamezia Terme – Un evento di sensibilizzazione sul tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico sarà proposto da ADICONSUM Calabria venerdì 18 e sabato 19 giugno, con inizio alle ore 10:00 e fino alle 18:00, presso il Porto di Tropea, nel contesto della manifestazione “Vela Day”.

«L’evento – spiega il presidente di ADICONSUM Calabria, Michele Gigliotti – rientra nelle attività del progetto “Ludopazzia – Insieme per il gioco responsabile”, promosso dall’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente e finanziato dalla Regione Calabria con le risorse della L.R. 7/2018 “Progetti in favore dei consumatori”.

Finalità di questo progetto, in coerenza con l’attività di ADICOSUM al servizio e in difesa dei cittadini e con un’attenzione vigile in tutti gli ambiti dell’esperienza sociale, è prevenire e contrastare il fenomeno delle ludopatie e delle forme di disagio che esse portano con sé e che sconvolgono la vita di persone e famiglie. Puntiamo, perciò – prosegue Gigliotti – ad un’opera di sensibilizzazione rivolta a tutti e soprattutto a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni».

L’iniziativa prevede un percorso ludico-esperienziale in cui saranno coinvolti gruppi organizzati in squadre, al fine di far emergere riflessioni sul gioco responsabile e moderato. Durante il percorso, infatti, i partecipanti riceveranno informazioni sul gioco d’azzardo patologico e sulle sue gravi conseguenze. L’obiettivo è quello della prevenzione e di un’educazione ad affrontare sfide sane legate all’attività sportiva e ai giochi di abilità, proponendo i valori dell’impegno, della lealtà, della socialità e del rispetto delle regole.

Un questionario finalizzato ad accrescere la conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo a livello regionale viene proposto, nell’ambito del progetto, da ADICONSUM Calabria. Vi si accede dal sito https://www.ludopazzia.it/.