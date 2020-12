Aeroporto Lamezia, la Regione stanzia 5 milioni di euro a fondo perduto

L’interessamento del coordinamento cittadino di Fratelli D’Italia Lamezia Terme, pur senza proclami iniziali, ha trovato il giusto epilogo grazie al notevole lavoro condotto dall’assessore Fausto Orsomarso che vede approvare finalmente lo stanziamento di ben cinque milioni di euro a fondo perduto a favore dell’aeroporto di Lamezia Terme da parte della Regione Calabria

Con tale finanziamento si consente così allo scalo di superare il difficile momento di difficoltà finanziaria della società di gestione legato al crollo dei passeggeri, che ha messo a rischio anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti e mettendo in così in sicurezza la principale infrastruttura da cui passerà la ripartenza del turismo in Calabria quando sarà superata l’emergenza da “Covid-19”.

Oltre a ciò, verranno destinate anche misure di ristoro agli operatori economici che hanno le loro attività all’interno del terminal aeroportuale e che sono state fortemente penalizzate dal calo di presenze.

Ringraziamo oltre all’assessore anche l’On. Le Wanda Ferro alla quale abbiamo sempre manifestato le nostre preoccupazioni per le sorti dello scalo aeroportuale come lei stessa ha dichiarato nei comunicati che ci hanno preceduto.

Il trasporto aereo nazionale sta attraversando un difficilissimo momento e la sensibilità dimostrataci ci consente di tirare finalmente un grosso sospiro di sollievo per il futuro dello scalo lametino.

