Aeroporto Lamezia. Ugl TA: attendiamo intervento del sindaco Mascaro

Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta da parte dei dirigenti Ugl TA al sindaco Mascaro sulla questione aeroporto

Egr. Sindaco,

Riapriamo la questione aeroporti e i comportamenti della società che li gestisce, in modo particolare di un aeroporto, per intenderci il nostro intervento riguarda lo scalo di Lamezia Terme.

Intendiamo focalizzare la situazione esistente, in merito alla costola della SACAL, ovvero la GH, per una precisazione tecnica, nessuno degli organismi sindacali conosce il piano industriale della società madre o i bilanci preventivi e consuntivi, ne, tanto meno si sa cosa intende fare per la stagione estiva, sia come SACAL che come GH.

Le voci che circolano sulla “figliastra” se corrispondono a verità non ci piacciono, sembrerebbe il disegno per una defenestrazione della struttura?

Se ciò corrisponde a verità diventerebbe l’ennesima beffa consumata ai danni del settore, dei lavoratori e della stessa città, se non andiamo errati il comune di Lamezia detiene la maggioranza relativa, in percentuale azionaria, quindi il suo peso nelle decisioni del consiglio d’amministrazione non è da poco.

Fin dall’inizio, noi dell’UGL TA, abbiamo avuto grossi dubbi sulla funzionalità e continuità della GH, che, abbiamo più volte definito una scatola cinese, ovvero un contenitore in cui trasferire i debiti della società d’origine, se si voleva dettagliare realmente una nuova struttura dovevano essere disposti organismi propri e non dipendenti, come doppioni dalla SACAL.

La nuova società avrebbe dovuto avere un capitale, un proprio bilancio e un proprio piano industriale, cosa che non esiste, non c’è alcuna traccia ne dell’uno ne dell’altro. Egregio Sindaco, scusa la nostra ignoranza, a cosa è servito creare uno spezzone di pseudo società, inguaiando l’ambiente e venendo meno al concetto previsto dalla normativa UE relativamente all’ingresso di altra società la dove si superava un determinato tetto utenza?

Ci pare le solite parole scritte nel vento del nulla.

Abbiamo il sospetto, avallate da voci di corridoio, che, alla fine del percorso, la GH verrà utilizzata a svolgere altre mansioni legate ai mezzi da trasporto via superficie.

Il problema che sorge da queste illazioni, se reale, si scarica sulle spalle di coloro che sono transitati da una società (SACAL) all’altra (GH), una brutta spada di Damocle che pesa su di loro e non hanno alcuna certezza sul seguito.

Che fine faranno? Il criticato e censurato Colosimo, in un riunione con la base aveva promesso formalmente che in caso di cessazione di attività della GH nessuno avrebbe perso il posto, ma sarebbe ritornato all’origine.

Non c’è, purtroppo, nessun impegno scritto e Colosimo non è più una figura aeroportuale. Ancora una volta, si vuole procedere, come dice un nostro proverbio, a fare le nozze con i fichi secchi e alla fine del percorso chi rischia è la struttura e i lavoratori. La società fa orecchio da mercante venendo meno alle più elementari regole del rispetto contrattuale, non ha ancora provveduto al pagamento dell’EDA, nonostante, da aprile 2019 abbia acquisito tutte le notizie necessarie per concludere.

Livelli maturati secondo la declaratoria del CCNL e non applicati, pur essendo un automatismo e un diritto acquisito con il decorso del tempo di attestazione. L’EDR non percepito da circa 60 lavoratori,tra GH e SACAL SpA dal 2011 al 2017; l’istituto dell’EDR è un elemento fondamentale della retribuzione. Mancata erogazione, nel mese di luglio 2019, del premio di risultato riferentesi all’anno 2018 come stabilito dal contratto integrativo.

Non si può continuare ad accettare situazioni di questo genere che danneggiano l’immagine occupazionale e la credibilità professionale, qui è necessario un intervento drastico per chiedere ai responsabili handling quali sono le loro intenzioni e in modo particolare se intendono rispettare gli impegni contrattuali, oltre a quelli presi e confermati dal presidente, ma, pur troppo, non realizzati.

Egregio Paolo Mascaro se la politica conta ancora qualche cosa e non ha abdicato totalmente al vuoto di potere, aspettiamo un tuo intervento urgente da parte tua e del rappresentante del comune nel CDA.

Giuseppe Di Cello

UGL TA Provinciale

Gianfranco Turino

UGL TA Regionale Calabria