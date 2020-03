Africo Nuovo (RC). Sequestrati 900 grammi di marijuana

Controllo dei Carabinieri in condomini e case abbandonate

AFRICO (REGGIO CALABRIA). I carabinieri hanno scoperto ad Africo Nuovo, all’interno di un edificio abbandonato, quasi un chilo di marijuana, già confezionata in tre buste e macinata.

Trovate anche alcune dosi di cocaina ed eroina.

La droga è stata individuata nel corso di una serie di perquisizioni effettuate dai militari, coadiuvati dallo Squadrone “Cacciatori di Calabria”, all’interno di condomini e case abbandonate in diverse zone del paese.

I controlli svolti rientrano in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e sarà trasmessa in laboratorio per le analisi.

Sono in corso indagini a carico di ignoti per accertare l’identità di chi che ha nascosto la sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato.