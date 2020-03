L’Agesci zona Reventino raccoglie più di 7.000€ per l’ospedale di Lamezia

Anche l’Agesci zona Reventino scende in campo con una raccolta fondi per il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Giovanni Paolo II

Si è già arrivati ad una cifra considerevole, infatti sono più di 7.000 euro i contributi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding veicolata sui social, ma è importante continuare a donare.

Abbiamo intervistato Gisella Ferraro, Responsabile di zona, la quale ci ha detto di essersi messa in contatto con il dottor Antonio Gallucci, Direttore Sanitario, per avere contezza delle esigenze primarie in questa emergenza: attrezzature di protezione individuale, strumentazione atta alla respirazione ma anche altro materiale che sarà acquistato con i soldi raccolti.

E’ possibile donare attraverso la piattaforma GoFundMe, mentre sulla pagina Facebook e Instagram dell’Agesci zona Reventino sarà possibile reperire la locandina realizzata per l’occasione dotata di iban.

L’Agesci, come ci conferma Gisella, è sempre stata in prima linea nelle emergenze che hanno coinvolto il territorio, ed anche adesso, in epoca di Coronavirus, non poteva essere da meno.

Infatti sono stati i primi a far circolare un volantino con lo slogan “io resto a casa” perché all’interno dei 12 gruppi scout composti da più di 800 soci, sono in tanti i bambini e gli adolescenti costretti a casa, ma non per questo meno sensibili alla problematica collettiva.

Gisella ci tiene a ricordarci i principi sui quale si fondano le colonne portanti dell’Agesci, ovvero “sforzarci di guardare il sole dietro le nuvole più nere”.

Ci dice che “sorridono e cantano anche nelle difficoltà, si rendono utili e aiutano gli altri (lo slogan della campagna io resto a casa) e si impegnano a compiere il proprio dovere verso Dio e verso il proprio paese aiutando gli altri in ogni circostanza”.

Cosa aggiungere di più? Possiamo solo farci anche noi promotori di questa energia positiva e dare il nostro piccolo contributo, insieme si vince sempre.

Riccardo Cristiano