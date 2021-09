Aggressione Saladini: solidarietà da gruppo consiglieri Lamezia

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Vorremmo crescere i nostri figli in una Città dove non alberghino violenza e aggressioni

Comunicato Stampa

Esprimiamo piena solidarietà al Presidente Felice Saladini e ad Angelo Ferraro per quanto da loro subito, mandiamo nel contempo un abbraccio ai loro familiari.

Ognuno è libero di tifare per chi vuole e deve poter esprimere sempre la propria opinione. Tutto ciò senza mai ricorrere alla violenza o alla sopraffazione. Questo dice la Democrazia.

Il clima di festa, di aggregazione, di unità e speranza che hanno vissuto tante generazioni lametine alla presentazione dell’F.C. Lamezia Terme, auspichiamo venga rivissuto in ogni ambito ed in ogni settore della Città e da ogni tifoseria, a prescindere dalle singole appartenenze, perché la violenza fisica e verbale ed il clima di odio non fanno bene a nessuno e vanno respinti senza se e senza ma.

Pino Zaffina

Giancarlo Nicotera

Maria Grandinetti

Davide Mastroianni

Enrico Costantino

Giovanni Pulice

Danilo Gatto

Anna Caruso

Alessandro Saullo

Giovanni Saladini

Antonietta D’Amico

Antonio Mastroianni

Pietro Gallo