Aiga Lamezia Terme rinnova il Direttivo, Serena Perri nuovo presidente

In occasione dell’Assemblea svoltasi venerdì 16 luglio, si è provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo della Sezione Aiga di Lamezia Terme: a succedere all’avvocato Domenico Zaffina, in qualità di Presidente, è l’avvocato Serena Perri

Nel suo discorso di fine mandato, l’avvocato Zaffina ha voluto ringraziare il Direttivo uscente per l’impegno profuso anche in occasione di un biennio complesso come quello appena trascorso; ha richiamato i valori che animano l’Associazione e individuato nella figura dell’avv. Perri – prima Segretario e poi Vicepresidente di Sezione- quella di una Professionista pronta a mantenere alti il profilo e l’impegno istituzionale di Aiga Lamezia.

Nel suo intervento di insediamento l’avv. Perri ha voluto innanzitutto ripercorrere il suo percorso associativo, evidenziando di avere incontrato, sin dai suoi primi anni di iscrizione, “…non Colleghi ma amici…”; ha manifestato, pertanto, l’onore e la gioia di poter condividere l’inizio della sua Presidenza con un gruppo di lavoro che, nel tempo, è diventato una vera e propria “famiglia”.

L’avv. Perri, da ultimo, entrando subito nel nuovo ruolo, ha voluto ricordare all’Assemblea i prossimi impegni, locali e nazionali, che la Sezione è chiamata ad affrontare.

All’intervento dell’avv. Perri ha fatto seguito quello dell’avv. Tullio Calfa, Avvocato del Foro lametino con molti anni di esperienza alle spalle (ha ricordato, con orgoglio, di avere la tessera n. 77), il quale ha voluto evidenziare il legame affettivo e di stima con l’avv. Perri e, nel contempo, ha sottolineato ai molti giovani Professionisti presenti l’importanza del rispetto nei confronti dei Colleghi, soprattutto dei più anziani.

Ha, successivamente, preso la parola l’avv. Domenico Calfa, nuovo Referente dei praticanti della Sezione, chiamato a dare il proprio contributo, in particolare, a supporto dei giovani Colleghi che svolgono la pratica forense.

In ultimo, l’avv. Giuseppe Borrello, Consigliere nazionale uscente, ha formulato all’avv. Perri ed al nuovo Direttivo l’augurio di buon lavoro in vista del ventennale della Sezione Aiga di Lamezia Terme – fondata nel 2002- ricordando le alte aspettative, da sempre ben riposte, che il Foro lametino tutto ha nei confronti dell’Associazione.

Oltre a Serena Perri in qualità di Presidente, fanno parte del nuovo Direttivo: Giuseppe Isabella (vicepresidente), Francesca Longo (segretaria), Alessandro Ferrise (tesoriere), Beatrice Magno (consigliere), Federica Perri (consigliere), Marzia Ioculano (consigliere), Irene Carnovale (consigliere), Antonio Cristiano (consigliere), Carlo Bevilacqua (consigliere), Alberto Ciriaco (consigliere).

Inoltre è stato nominato Consigliere Nazionale il Presidente uscente Domenico Zaffina e come detto, Referente dei Praticati il dott. Domenico Calfa.