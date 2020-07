Al via le nuove attività post Covid dell’Associazione Culturale Animula

L’Associazione Culturale Animula inizia a muoversi creando e proponendo eventi musicali nella convinzione che, con il giusto equilibrio e seguendo le norme anti Covid, si possa ricominciare

Comunicato Stampa

Le nostre attività, già legate a vincoli istituzionali, sono e rimangono sospese, ma, in attesa di ricevere istruzioni e nel rispetto della normativa anti-Covid tutt’oggi in vigore per le attività di spettacolo, abbiamo pensato di proporre una serie di eventi musicali, diversi da quelli precedentemente programmati, ai quali sarà possibile partecipare nel periodo che va dal 17 luglio al 23 agosto.

Tutti gli eventi, sono previsti all’aperto e, come nostra abitudine, con ingresso libero.

Per quanti vorranno seguirli da casa, tenteremo di realizzare, connessione permettendo, delle dirette

facebook fruibili all’indirizzo: https://www.facebook.com/animulamezia

Certo la pandemia legata al Covid ha creato disagio e restrizioni in tutte le attività dell’intera popolazione, e a noi dispiace aver dovuto annullare la terza edizione del Concorso Chitarristico Internazionale dell’Istmo, le Masterclass e i concerti con Nikita Koškin e Tatyana Ryzhkova previsti in Marzo, come anche gli appuntamenti programmati in luglio, che avrebbero visto ospite per la seconda volta oltre che Tatyana Ryzhkova, anche il polistrumentista a pizzico David Jacques che, insieme agli ottimi Maestri connazionali Enza Sciotto e Nicola Mantella, avrebbe dovuto prendere parte, in qualità di docente, alla seconda Masterclass Chitarristica Residenziale dal titolo “Suoni in Abbazia”.

Nonostante le difficoltà e grazie all’adesione di alcuni eccellenti Maestri attivi presso gli Istituti Calabresi a Indirizzo Musicale (ICIM) quali Marco Rossetti, Edoardo Marchese e Diego Cambareri del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, Enza Sciotto e Nicola Mantella del Conservatorio di “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese, Pietro Morelli e Fabio Federico del Conservatorio “S. Giacomoantonio” di Cosenza, Antonio Barresi del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, che hanno accettato di partecipare ad alcune date in programma proponendo ai propri allievi l’opportunità di potersi esibire, “Animula” è in grado di offrire un ricco cartellone estivo oltre che realizzare quello che da sempre è stato il suo sogno: l’unione delle forze presenti sul territorio.

Il sogno si rende concreto oltre che con i concerti solistici degli allievi proposti, soprattutto attraverso la Prima Edizione dell’ACCADEMIA ICIM (Istituti Calabresi a Indirizzo Musicale) qui intesa, così com’era uso tra i musicisti ottocenteschi, come forma concertistica e non formativa. Durante l’ACCADEMIA ICIM prevista per il 18 luglio, si potranno ascoltare le espressioni artistiche dei percorsi formativi di ogni Istituto rappresentato.

Infine ma non ultimo in ordine d’importanza, un plauso va anche ai Maestri, tutti meridionali e di indiscussa valenza artistica, provenienti da diverse realtà formative e di spettacolo, che, con la loro disponibilità, ci consentono la realizzazione dell’intero programma estivo proposto: Salvatore Biancardi, Maria Luisa Bigai, Giovanni Mazzuca, Francesco Salime, Giovanna Massara, Maurizio Agrò, Nelly Italia, Fabio Sirianni, Gaetano Cinque e Giancarlo Paola, senza dimenticare i “Maestri in nuce” Laura e Miriana Screnci, Michele Francesco De Fazio, Andrea Cuturello, Enrico Damiano Vallone e il piccolo Alessandro Dattola.

L’Associazione Culturale Animula, augurandosi di non dover più imbattersi in sciagure pandemiche della portata di quella che ci auguriamo stia finendo, sta già lavorando sulle future programmazioni delle diverse attività delle quali, ormai da alcuni anni, è promotrice e delle quali a breve darà notizia.

Doverosamente ringraziamo anche gli organismi pubblici e privati che, collaborando e coadiuvando con noi per le nostre attività, ci consentono di agire e in particolare: le Amministrazioni Comunali di Carlopoli, Maida e Lamezia Terme, la Proloco di Maida, le Associazioni partner Chiostro Caffè letterario di Lamezia Terme, l’Associazione Novecento di Mascalucia CT, l’Associazione Croche Double Croche di Solarino, il Guitar Summer Festival di Siracusa, l’Associazione Bergamo Chitarra e il Centro Studi e Ricerche “La Chitarra – Archivio Chitarristico Italiano”, patrocinato dal Comune di Bergamo, infine la Pro Loco di Platania, che, con la creazione del Festival delle Erranze, contenitore di eventi autonomi realizzati da diverse Associazioni sulle montagne che incorniciano Lamezia Terme e al quale Animula ha accettato di aderire a nome dell’Amministrazione di Carlopoli, vede i nostri primi tre appuntamenti inseriti nelle sue diverse tappe.

Di seguito il programma proposto da Animula:

VENERDÌ 17 LUGLIO 2020 – ore 17:30*

Abbazia di S. Maria di Corazzo Carlopoli – CZ

CONCERTO

Andrea Cuturello – chitarra classica

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – M° Edoardo Marchese

SABATO 18 LUGLIO 2020 – ore 17:30*

Abbazia di S. Maria di Corazzo Carlopoli – CZ

ACCADEMIA

I.C.I.M. (Istituti Calabresi ad Indirizzo Musicale)

Eleonora Forelli

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – M° Marco Rossetti

Lillo Floro

Antonella Monterosso

Conservatorio “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese – M° Nicola Montella

Donato Parente

Liceo Musicale “T. Campanella” di Lamezia Terme- M° Claudio Fittante

Conservatorio “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese- M° Enza Sciotto

Saverio Provenzano

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – M° Diego Cambareri

Enrico Damiano Vallone

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – M° Edoardo Marchese

DOMENICA 19 LUGLIO 2020 – ore 17:30*

CONCERTO Abbazia di S. Maria di Corazzo Maurizio Agrò, chitarra – Nelly Italia, flauto Carlopoli – CZ

VENERDÌ 31 LUGLIO 20202 – ore 17:30

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Abbazia di S. Maria di Corazzo Giovanni Mazzuca, pianoforte – Francesco Salime, Sax – Giovanna Massara, soprano Carlopoli – CZ

SABATO 1 AGOSTO 2020 – ore 17:30

Abbazia di S. Maria di Corazzo Carlopoli – CZ

MUSICAL E ALTRE STORIE

Laura e Miriana Screnci,

con la partecipazione di Alessandro Dattola

DOMENICA 2 AGOSTO 2020 – ore 21:00

Castello Normanno Maida – CZ

MUSICA AL TEMPO DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

per il 250° della nascita di Ferdinando Carulli

Chitarre: Claudio Fittante, Fabio Sirianni, Gaetano Cinque, soprano Giovanna Massara, tenore Giancarlo Paola

VENERDÌ 7 AGOSTO 2020 – ore 21:00

MUSICAL E ALTRE STORIE

Castello Normanno Laura e Miriana Screnci

Maida – CZ con la partecipazione di Alessandro Dattola

DOMENICA 9 AGOSTO 2020 – ore 21:00

Castello Normanno Maida – CZ

CONCERTO

Michele Francesco De Fazio – chitarra classica

Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – M° Marco Rossetti

I Premio Concorso Internazionale chitarristico dell’Istmo ed 2019 – premio Tatyana Ryzhkova

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020 ore 21:00

SON FILI D’ORO – melodie leggere del primo ‘900

Castello Normanno Giovanna Massara, soprano – Giancarlo Paola, tenore – chitarre: Gaetano Cinque e Claudio Fittante Maida – CZ

VENERDÌ 21 AGOSTO 2020 ore 17:30

SON FILI D’ORO – melodie leggere del primo ‘900

Abbazia di S. Maria di Corazzo Giovanna Massara, soprano – Giancarlo Paola, tenore – chitarre: Gaetano Cinque e Claudio Fittante Carlopoli – CZ

SABATO 22 AGOSTO 2020 ore 17:30

Abbazia di S. Maria di Corazzo Carlopoli – CZ

IL MELOLOGO

Maria Luisa Bigai, voce recitante

Salvatore Biancardi e Gennaro Musella pianoforte quattromani

DOMENICA 23 AGOSTO 2020 ore 21,00

IL MELOLOGO

Castello Normanno Maria Luisa Bigai, voce recitante

Maida – CZ Salvatore Biancardi e Gennaro Musella pianoforte quattromani