Allagamenti nel Catanzarese, ancora in atto le operazioni dei vigili del fuoco (VIDEO)

Forti temporali. A Crotone attivato centro coordinamento



Un nubifragio ha interessato nel pomeriggio di ieri gran parte del territorio provinciale ed in particolare la fascia costiera ionica, nei comuni di Soverato, Guardavalle, Badolato, Davoli e Borgia.

Le squadre VF hanno svolto sinora oltre cinquanta interventi per automobilisti in difficoltà, allagamenti diffusi, smottamenti e danni d’acqua in genere.

Non si segnalano criticità rilevanti. Le operazioni di soccorso proseguite ininterrottamente per tutta la notte, sono ancora in atto.