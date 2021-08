Alle uscite autostradali sarà indicata la Riviera dei Tramonti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Con grande soddisfazione l’Associazione annuncia che, prossimamente, nei pressi degli svincoli di Lamezia Terme e di San Mango d’Aquino, sia sulla corsia Nord che sulla Sud, verrà installata l’informazione turistica Riviera dei Tramonti

Comunicato Stampa

Un vivo ringraziamento va alla sensibilità ed alla disponibilità offerta dalla Struttura Territoriale dell’ANAS S.p.A. che ha recepito la formale richiesta avanzata dalla APS Riviera dei Tramonti di inserire l’indicazione tra le informazioni turistiche localizzate nei pressi delle uscite autostradali comunica l’avv. Sergio Tomaino, Presidente della Associazione Riviera dei Tramonti.

Dopo il riconoscimento e la formale istituzione della Riviera dei Tramonti da parte della provincia di Catanzaro, l’adesione –ad oggi- di Tredici comuni al progetto Riviera dei Tramonti, continua l’attività dei soci dell’associazione omonima tesa alla valorizzazione del territorio ed a stimolare il commercio ed il turismo tutto.

Ormai la Riviera dei Tramonti è conosciuta in tutto il mondo, grazie anche a Wikipedia ove ha fatto il suo ingresso, e questa nuova iniziativa contribuirà a farla conoscere a tutti coloro che transiteranno, verso Nord e verso Sud, sul nostro tratto autostradale.

In tre anni di continua attività siamo riusciti ad attivare una best practice che dovrebbe, in verità, essere all’ordine del giorno dell’impegno degli amministratori locali e regionali che hanno veramente interesse a valorizzare e sviluppare il turismo calabrese; riferisce Tomaino, evidenziando che <<E’ anomalo, infatti, che tutto sia nato e voluto da una Associazione e dall’impegno personale dei propri sostenitori piuttosto che dalla politica e dagli imprenditori del settore

Ma la APS Riviera dei Tramonti sta lavorando anche nella creazione di una rete reale di soggetti, pubblici e privati, e in un nuovo modo di pensare la politica dello sviluppo turistico e territoriale, partendo proprio dall’utenza e dalle associazioni di volontariato, con il necessario ausilio degli imprenditori, della stampa e della televisione.

E, su questo punto, la APS Associazione Riviera dei Tramonti ricorda che ha attivato la procedura per l’istituzione del Distretto Turistico Riviera dei Tramonti che, si auspica, vedrà la sua conclusione entro la fine di quest’anno.

Ci attendiamo, a questo punto, che i candidati al Consiglio regionale, alla presidenza dell’Ente ed i singoli Partiti inseriscano tra le priorità dei propri programmi di governo il Turismo, la valorizzazione del territorio e la salute dell’Ambiente, marino e montano, sostenendo anche il progetto della Riviera dei Tramonti che –si ricorda- è dominio di tutti