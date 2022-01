Allenamento congiunto F.C. Lamezia Terme – Promosport

Si è disputato quest’oggi al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme un allenamento congiunto tra l’F.C. Lamezia Terme e la Promosport

La partitella è servita ad entrambe le compagini lametine per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista dei match di domenica prossima, in trasferta a Rende per i gialloblu e in casa con il San Fili per i biancazzurri.

Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per il Lamezia Terme, grazie al gol di Rusescu, bravo a ribadire in rete un ottimo assist di Bernardi. Ad inizio ripresa il raddoppio di Haberkon. Accorcia le distanze per la Promosport Riccielli.

F.C. Lamezia Terme 1 tempo: Lai, Magnavita, Miceli, Sabatino, Tipaldi, Corapi, De Marco, Bernardi, Provazza, Bollino, Rusescu. All. Campilongo

F.C. Lamezia Terme 2 tempo: Gentile, Miliziano, Camilleri, Sicignano, Amenta, Salandria, Maimone, Tringali, Da Dalt, Umbaca, Haberkon. All. Campilongo



Promosport 1 tempo: Mercuri, Perri, Schirripa, Mascaro, Villella, Alfano, Lorecchio, Casella, Mercurio, Mandarano, Percia Montani. All. Morelli

Promosport 2 tempo: Gonzales, Perri, Morabito, Mascaro (Porpora), Villella (De Fazio), Alfano, Scozzafava, Casella (Melina), Mercurio, Riccielli, Ventura All. Morelli