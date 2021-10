Allerta meteo arancione. Mascaro: scuole regolarmente aperte

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, sui propri canali social ha dichiarato poco fa che, in previsione dell’allerta meteo arancione prevista per domani 25 ottobre, le scuole resteranno aperte

Di seguito le sue dichiarazioni:

Il bollettino Protezione Civile prevede per la giornata di lunedì 25 ottobre allerta arancione per la Città di Lamezia Terme e non allerta rossa come in altre parti della Calabria.

Sto ricevendo centinaia di messaggi di studenti, ai quali non riesco purtroppo a rispondere singolarmente, che chiedono notizie su eventuale chiusura delle scuole.

Al riguardo, si precisa che, persistendo la mera allerta arancione, le scuole di Lamezia Terme lunedì 25 ottobre resteranno regolarmente aperte.