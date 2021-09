Allerta meteo: comune Lamezia dispone servizio di reperibilità rafforzato

In relazione al messaggio di allertamento unificato idrogeologico per temporali e idraulico “LIVELLO ARANCIONE” diffuso dalla Protezione Civile della Regione Calabria in data odierna, é disposto dal Commissario prefettizio un Servizio di Reperibilità rafforzato per le giornate dell’11 e del 12 settembre 2021.

Per eventuali esigenze e criticità, si segnalano i seguenti riferimenti telefonici, reperibili H/24, dalle ore 00.00 dell’11.9.2021 alle ore 24.00 del 12.9.2021:

Protezione Civile: 3388108763

Polizia Locale: 0968/22130 / 3387226509

Settore Tecnico – Sezione Lavori: 3356521930 /3356521935

Lamezia Multiservizi s.p.a:

3357784455 dalle ore 15.30 alle ore 7.00 dell’11.9.2021

3385718467 dalle ore 07.00 dell’11.9.2021 alle ore 24.00 del 12.9.2021