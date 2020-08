Coronavirus. Allestite tende pre triage a Soverato, Catanzaro e Lamezia Terme

Predisposto l’allestimento di tre tende triage a Soverato, Catanzaro e Lamezia Terme dall’ Asp di Catanzaro

Ci si è subito attrezzati dopo l’episodio del giovane di Girifalco positivo al Coronavirus, ora ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, che nei giorni precedenti aveva frequentato alcune note discoteche di Soverato.

Nelle tende saranno effettuati i tamponi di tutte le persone entrate in contatto con il sopracitato. Per individuarli si sta procedendo con una mappatura. Non si conosce ancora il numero dei coinvolti, ne le loro precise aree di provenienza.

M.F.G.