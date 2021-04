Altro traguardo di prestigio per il Liceo Campanella di Lamezia Terme

Studentesse partecipano al Premio Goncourt in Francia

Da anni l’Académie Goncourt – promotore del premio letterario più importante in Francia – ha aperto ai giovani non solo francesi ma anche di oltre venti paesi. Dal 2013 è nato così “Le Prix Goncourt: la scelta dell’Italia”.

Tale evento viene proposto nei Licei in cui si studia la lingua francese con il fine di avvicinare alla lettura le nuove generazioni, ma soprattutto dar voce al senso critico che si cela dietro “pensatori in erba “.

Il Liceo “Tommaso Campanella”, diretto dalla Dirigente dott.ssa Susanna Mustari, ha accolto con vivo entusiasmo quest’opportunità e sono state scelte quattro studentesse particolarmente brillanti e amanti della lettura: Mirea Ferlaino e Irene Trovato della 5AL Esabac, Marica Rocca e Alessia Michienzi della classe 5B Linguistico.

Con diligenza e rispetto di tutte le regole previste in questo caso – tutto il materiale ricevuto in lettura non può essere per nessuna ragione divulgato – le nostre studentesse si sono avviate alla lettura di due opere tra le dieci proposte ed in competizione.

Il loro impegno ha previsto la lettura, la redazione e l’invio di una critica/recensione dei due libri scelti.

L’Académie Goncourt ha chiuso i lavori il 29 marzo u. s. con un incontro per celebrare la scelta nazionale dei giovani italiani effettuato presso L’Institut Français di Roma, alla presenza dell’autrice Maud Simonnot, vincitrice con il romanzo “L’Enfant Céleste“ e i rappresentanti di ogni Liceo partecipante italiano a formare la Giuria Giovani a cui le studentesse dell’Istituto – coordinate dalla Prof. ssa Carmen Marra – hanno preso parte, interagendo brillantemente con i partecipanti.

La Dirigente Mustari ringrazia i docenti, le studentesse, tutti gli organizzatori e i partecipanti all’evento per il grande esempio di serietà, impegno e resilienza culturale regalato a tutti noi.