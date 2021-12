AMA Calabria, Miguel Angel Zotto esalta con il suo tango

A Catanzaro lunghe standing ovation per il ballerino argentino e la sua Compagnia

Una presenza scenica imponente ed elegante. Il palcoscenico vissuto come il suo ambiente ideale, senza il quale probabilmente la sua vita non avrebbe senso. Su quelle assi polverose mostra tutto l’amore per il tango, quello che trasmette passione e sensualità a chi “subisce” la visione di quei passi complicati, rendendoli semplici.

Miguel Angel Zotto è tutto questo. Un Maestro che, ieri sera nella terza serata della stagione teatrale di AMA Calabria, è riuscito a far apparire il Teatro Comunale di Catanzaro simile a un quartiere di Buenos Aires. Uno di quei luoghi dove la gente andava a ballare per divertirsi.

Con il suo stile essenziale, privo di inutili acrobazie, insieme ai ballerini della sua Compagnia Tango X2, accompagnato dalle note ammalianti della Tango Sonos Orquesta, ogni scenografia ha raccontato in pochi minuti un incontro, la nascita di una passione. L’abbandono, forse. ‘Zotto Tango’, spettacolo distribuito da AidaStudio Produzioni di Elena Marazzita, non è solo l’esibizione di un ballo, ma è soprattutto la rappresentazione della vita.

Ogni abbraccio, ogni evoluzione, sottolinea la magia che si crea nella coppia. Ogni passo diventa il linguaggio segreto dei due “amanti”. L’abbraccio di Zotto e dei ballerini della Compagnia diventa il luogo in cui le loro compagne sembrano trovare rifugio, perdendosi fino a diventare un corpo solo. Due corpi in uno che si muovono all’unisono, lanciando un messaggio d’amore che nessun altro ballo riesce a trasmettere.

Ovviamente, in ‘Zotto Tango’ la musica eseguita dalla Tango Sonos Orquesta assume una importanza fondamentale. Brani come “Los mareados” di Juan Carlos Cobiàn, “Flores negras” di Julio De Caro, “Milonga de mis amores” di Pedro Laurenz sono diventati complici dei ballerini. Non solo ballo. I tre musicisti hanno dimostrato di possedere il pathos necessario per graffiare il cuore dei presenti con le esecuzioni di grandi classici come “Oblivion” ed “Escualo” di Astor Piazzolla, “La Cumparsita” di Gerardo Matos Rodriguez, ma anche di divertire i presenti coinvolgendoli al termine di “Tanguera” di Mariano Mores.

Il finale ha riservato a tutti i protagonisti due lunghe standing ovation da parte del pubblico. Zotto e la sua Compagnia hanno ricambiato tanto affetto ballando sulle note di “Libertango” di Astor Piazzolla. Altri fragorosi applausi per un artista che ha mostrato di essere degno erede di personaggi come Juan Carlos Copes, Virulazo, Maria Nieves e Antonio Todaro.

Il ritorno all’attività da parte di Miguel Angel Zotto, della Compagnia Tango x2 e dai componenti della Tango Sonos Orquesta è stato festeggiato con un finale a sorpresa, in cui tutti i protagonisti tornati sul palcoscenico hanno posato per il pubblico e facendo, loro stessi, i selfie in ricordo di una serata memorabile.

