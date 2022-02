Ama Calabria prosegue le attività concertistiche con il pianista internazionale Filippo Gamba

Dopo una breve pausa, dovuta alla diffusione del Covid -19, Ama Calabria continua le sue attività concertistiche con il recital del pianista internazionale Filippo Gamba nel foyer del Teatro Comunale Grandinetti alla presenza degli appassionati di musica classica nel pieno rispetto delle norme attuali sulla pandemia.

La manifestazione musicale è stata realizzata grazie al sostegno del ministro della Cultura, della direzione generale dello spettacolo e del Comitato Nazionale Italiano Musica.

Il grande pianista Filippo Gamba, fin da subito, ha regalato al pubblico profonde emozioni con l’interpretazione delle sonate op 109 e 110 dell’amato Beethoven, di cui è uno specialista assoluto, e dei tre Intermezzi per pianoforte, op 117, e delle Sette fantasie per pianoforte, op 116 di Brahms Johannes.

Il repertorio, che ha interessato i due più importanti compositori dell’età romantica, Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms, si è rivelato ad alto tasso di difficoltà e ricco di sfumature che hanno esaltato, ancor di più, la personalità dell’eccezionale artista che incarna la figura di filosofo al pianoforte per la sua grande maturità e serietà unite ad un innato carisma.

Per tutta la durata del lungo concerto Filippo Gamba ha messo in luce le sue esperienze musicali ad alto elevato contenuto artistico ed umano e non ha mai smesso di cogliere l’aspetto essenziale di ogni situazione musicale animato dall’esigenza di condividere i contenuti musicali dei brani eseguiti con il pubblico interagendo nel modo più immediato e diretto possibile.

Convinto che nella musica ci siano percorsi nuovi da esplorare, Filippo Gamba è sempre andato alla ricerca della vera essenza della musica racchiusa nelle opere dei grandi maestri proposti come in genere fa anche con le opere dei compositori moderni e contemporanei.

Pianista pluripremiato, l’artista padovano vanta una carriera fulminante caratterizzata da tanti successi ottenuti a livello internazionale suonando con prestigiose orchestre come la Berliner Symphoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskapelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e della City of Birmingham sotto la bacchetta, tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon. Armin Jordan e Vladimir Ashkenazy.

La sua esperienza musicale gli consente di dedicarsi anche all’insegnamento a cui rivolge particolare attenzione: è professore alla Musikakademie di Basilea ed ha tenuto masterclasses in Italia, Svizzera, Stati Uniti. Fedele a un’idea intima e cordiale del fare musica, coltiva una speciale predilezione per il repertorio cameristico, collaborando con molti artisti e gruppi di fama internazionale.

Alla fine del concerto, Filippo Gamba, soddisfatto degli apprezzamenti e degli applausi ricevuti, ha concesso al pubblico un graditissimo bis.

Lina Latelli Nucifero