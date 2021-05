AMA Calabria: riparte, dopo una lunga attesa, la stagione musicale

Concerto al Teatro Grandinetti del Duo Francesca Salvemini, flauto – Silvana Libardo, pianoforte dedicato a Ennio Morricone

Riparte la stagione musicale AMA Calabria con un concerto del Duo Francesca Salvemini, flauto – Silvana Libardo, pianoforte che avrà luogo Domenica 30 maggio 2021 alle ore 19,00 presso il Foyer del Teatro Grandinetti.

La manifestazione, assai attesa per il lungo fermo dovuto alla pandemia, è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo.

Francesca Salvemini, nata a Brindisi nel 1975, consegue il diploma di flauto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e, vincitrice delle audizioni per la selezione del Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, consegue il relativo Prix de Perfectionnement et Virtuosité nella classe del grande flautista francese Maxence Larrieu.

Prima “Laureata della musica” in Italia, consegue nel settembre 2005 il primo Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali rilasciato da un Conservatorio italiano in: Flauto– indirizzo solistico, con votazione 110 lode e menzione speciale, presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, con una tesi su “Darmstadt e la Gazzelloni-Musik” e il recital “da Bach a Berio”; consegue successivamente, presso lo stesso Conservatorio, anche il Diploma Accademico di II livello in “Musica da Camera vocale e strumentale del ‘900” e in “Didattica della musica”.

Nel corso degli studi ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass tenuti dai maggiori esponenti del flautismo nazionale (Ancillotti, Persichilli, Cambursano, Fabbriciani, presso le accademie di Fiesole, Imola, Novara) e internazionale: Larrieu, Adorjan, Guiot, Graf, Pahud.

Giovanissima risulta vincitrice assoluta di numerosi concorsi nazionali e internazionali quali “A.M.A. Calabria”, “E. Krakamp”, “ENDAS Lombardia”, “F. Schubert”, il “VII° Concorso Internazionale di Interpretazione di Musica Contemporanea”, di Gioia del Colle (BA) ed altri. Intraprende quindi una carriera concertistica solistica che la porta ad avere al suo attivo oltre cinquecento concerti in sale e teatri di massimo prestigio come la Philharmonie di Berlino, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Victoria Hall e Grande Salle du Conservatoire a Ginevra, Teatro San Benito Abad Città del Messico, Gran Teatro La Fenice di Venezia (Sale Apollinee), Kaisergracht Saal in Amsterdam, Konser Salonu a Istanbul in duo con Maxence Larrieu a Istanbul, e molte altre come la Slovensky Rozhlas Koncertne a Bratislava, Auditorium Joaquin Rodrigo a Madrid, ai Teatri Comunali di Modena, Ravenna, Pistoia, “Piccinni” di Bari, ecc. Si produce da solista anche con: l’Orquesta Sinfonica de Stato del Messico, State Orchestra of Moscow, I Solisti Veneti , I Solisti Aquilani, I Solisti di Madrid, l’Offerta Musicale di Venezia, Vox Aurae, Orchestra I Suoni del Sud, State Orchestra of Moscow, Orchestra Filarmonica “Mihai Jora” Bacau (Romania), Philarmonie di Opole (Polonia), Orchestra Sinfonica di Izmir e Delvet Senfoni Orkestrasi (Turchia) ecc., esibendosi in qualità di solista e in veste cameristica anche in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Slovacchia, Turchia, Romania, Polonia, Montenegro, e inoltre USA, Messico e America Latina.