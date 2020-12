AMA Calabria: soddisfazione per la prestigiosa vittoria del M° Ferruccio Messinese

Grande soddisfazione AMA Calabria esprime per la nuova prestigiosa vittoria del Maestro Ferruccio Messinese, musicista di Lamezia Terme (CZ) che con il brano/elaborazione per coro “O Bambinuzzu Caru”, si è aggiudicato il Primo Premio al XVII Concorso Nazionale di Composizione ed Elaborazione di Testi e Canti Natalizi in vernacolo calabrese

La Proclamazione e Premiazione dei vincitori si è svolta domenica 27 dicembre, modalità a distanza (on line), sotto l’attenta conduzione di Giusy Ferrara dell’Associazione Orfeo Stillo di Paola, alla presenza del presidente FENIARCO (Federazione Italiana Associazioni Regionali Corali) Ettore Galvani, del Presidente O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria) Gianfranco Cambareri, di Saverio Tinto (Segreteria Organizzativa), dei giurati Mons. Giorgio Costantino, Licia di Salvo e Giuseppe Ferraro (Giuria per il miglior Testo Popolare), Lorenzo Donati (Presidente), Gianmartino Durighello, Karen Odrobna Gerardi, Walter Marzilli, Francesco Romano (Giuria Concorsi Composizione/Elaborazione)

L’evento, organizzato dalla O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria), associata FENIARCO e con il contributo del MiBACT, ha registrato in questa sezione la partecipazione di ben 10 partiture. Così si è espresso Lorenzo Donati, Presidente della Commissione: “Volevo sottolineare che è rarissimo che nei concorsi di composizione, un brano raggiunga con una media depurata un valore così alto (87,67 ndr), cioè sopra l’ottantacinque, e quindi, un primo premio più che meritato. E’ una composizione che ha avuto (…) l’unanimità della giuria per raggiungere un punteggio così alto”

Soddisfazione ha espresso Ferruccio Messinese per questo importante riconoscimento: “Sono contento che il brano sia stato apprezzato e che sia riuscito a dare un piccolo contributo all’ampliamento del repertorio corale. Il brano, elaborazione su testo e musica tradizionali, alterna zone omoritmiche a più voci ad altre pensate nello stile contrappuntistico rigoroso con stesura a quattro parti reali: nelle prime si fa uso di armonie di estrazione moderna, mentre nelle zone fugate rimane l’imperturbabilità armonica della sintassi classica”

Ferruccio Messinese, pianista, compositore, direttore d’orchestra, didatta, impegnato nella divulgazione del repertorio corale da anni collabora con AMA Calabria tanto come apprezzato interprete che come qualificato docente dei suoi corsi. La nuova vittoria di Ferruccio Messinese arricchisce un curriculum già assai significativo che vanta numerosi premi in concorsi di composizione corale. Ha all’attivo numerose esecuzioni di sue composizioni nonché svariate pubblicazioni.