Amalia Bruni, Animalisti: condividiamo la sua scelta di iscriversi nel Gruppo Misto

Ancora una volta testimonia la sua coerenza e onestà intellettuale. Avanti con lei per il bene della Calabria. Polemiche strumentali e senza alcun senso

Comunicato Stampa

Il portavoce degli Animalisti in Calabria, Vincenzo Cerullo, interviene nella polemica che riguarda la volontà di Amalia Bruni di iscriversi nel Gruppo Misto del Consiglio Regionale: “E’ una scelta che non solo condividiamo come movimento Animalista ma che apprezziamo tantissimo e che testimonia la linearità morale e politica di Amalia Bruni. Noi l’abbiamo scelta in quanto esponente di spicco della società civile e lei, per rispetto di tutti i suoi alleati e degli elettori che l’anno sostenuta, mantiene questo ruolo senza aderire a nessuna formazione politica ma continuando insieme a tutti noi dai banchi dell’opposizione quelle battaglie che condividiamo in favore del miglioramento di vita dei calabresi. Siamo indignati per le polemiche strumentali e senza alcun senso di questi giorni. Ma nessuno, nemmeno con le menzogne, potrà mai sminuire il valore umano, politico e morale di Amalia Bruni”