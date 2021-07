Amalia Bruni, candidatura all’altezza della sfida per cambiamento Calabria

Il Comitato di coordinamento del PD di Lamezia Terme esprime apprezzamento sulla candidatura di Amalia Bruni alla presidenza della regione

Comunicato stampa

Si è riunito il Comitato di coordinamento del PD di Lamezia Terme sotto la guida del suo coordinatore Franco Lucia, per una comune valutazione sulla situazione politica regionale in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo autunno esprimendo apprezzamento sul lavoro positivo e di concertazione avviato dal gruppo dirigente nazionale e regionale che ha individuato di concerto, con la coalizione delle forze progressiste e di sinistra e su sollecitazione di importanti settori della società civile, la candidatura della scienziata Amalia Bruni alla presidenza della regione.

Alle difficoltà di queste settimane il Pd risponde con una candidatura di grande prestigio nazionale e internazionale. una figura conosciuta ed apprezzata, espressione del territorio nonché stimata per il suo impegno sociale.

IL Pd di Lamezia ringrazia Amalia Bruni per la sua grande generosità e per il coraggio che ancora testimonia con scelte decisive che in altri tempi hanno visto nascere il Centro di Neurogenetica, riferimento nazionale ed internazionale della ricerca sulle demenze.

I componenti dell’esecutivo hanno espresso unanimemente il valore di questa candidatura e l’importanza del profilo scelto, la storia di una donna che ha dedicato la sua vita alla Scienza e ai suoi pazienti facendo conoscere le demenze e la malattia di Alzheimer, contribuendo anche nel sociale ad alleviare le sofferenze di questi malati.

E’motivo di orgoglio che questa candidatura sia di Lamezia e quindi è importante che tutti scendiamo al fianco di Amalia Bruni per sostenerla in questa importante sfida dalla quale ripartire per fare uscire la città dal cono d’ombra che le forze del centro destra l’hanno relegata, nel corso di questi anni.

Un profilo civico e al femminile che si intreccia ampiamente con il lavoro che da tempo il Pd di Lamezia sta portando avanti attraverso un processo di riconnessione con la società civile sollecitando partecipazione e protagonismo per una nuova visione di Lamezia e della Calabria.

Con la candidatura di Amalia Bruni vengono meno le ragioni politiche e morali della discesa in campo dell’ex magistrato Luigi De Magistris. L’auspicio è che prevalga il senso di responsabilità sostenendo la candidatura di Amalia Bruni per insieme sconfiggere il centro destra. E’ arrivato il momento di unire le forze per cambiare la Calabria.

Il PD di Lamezia, pertanto, ribadisce la necessità impellente di riportare il partito nel territorio e di aprire il più possibile le porte a cittadini, forze sociali e singole personalità che vogliono concorrere alla costruzione di una “Buona Politica” che risvegli l’interesse e la partecipazione.

Ci auguriamo che i calabresi questa volta abbiano a cuore il futuro di questa regione e che sappiano scegliere storie di coerenza e di valore, di trasparenza e di indiscussa etica, abbiamo bisogno oggi più di ieri di qualità e di tanta generosità come la storia personale di Amalia Bruni ci ha insegnato.