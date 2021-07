Amalia Bruni: Il due agosto apriamo la campagna elettorale a Lamezia

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Amalia Bruni: invito tutti a partecipare. Insieme possiamo farcela

Comunicato Stampa

Lunedì sera alle 21 apriremo la campagna elettorale sul lungomare Falcone e Borsellino a Lamezia Terme.

Invito tutti a partecipare, sarà un’occasione per conoscerci e per cominciare quel tratto di strada insieme che sono sicura, alla fine, vedrà la Regione Calabria finalmente liberata dal peso intollerabile e insostenibile di questa destra che ha dimostrato di non essere all’altezza per governare.

Io sono una di voi e voglio mettere insieme le migliori competenze, professionalità e esperienze positive della Regione per invertire una tendenza che sta annientando anche la speranza dei calabresi onesti.

È questo il motivo della mia scelta di mettermi alla guida della coalizione di Centrosinistra. Parliamoci e teniamoci per mano.

Vi aspetto lunedì sera.