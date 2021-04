Amantea. Iacucci: consegnato impianto sportivo polivalente

Completamento del Palazzetto costato 1 mln e mezzo di euro

Comunicato stampa

AMANTEA – È stato consegnato al Comune di Amantea l’Impianto sportivo polivalente e la relativa gestione della struttura che potrà essere utilizzata per finalità sportive e sociali, non solo per la città di Amantea ma per tutto il comprensorio e i Comuni della provincia di Cosenza.

La Provincia di Cosenza era rappresentata dal dirigente del Settore Edilizia Claudio Carravetta, dal dirigente del Settore Bilancio Bonaventura Zumpano, dal responsabile tecnico per le strutture sportive Gianfranco Leonetti e dal responsabile Ufficio Patrimonio Giuseppe Meranda, i quali hanno visitato la struttura e firmato il verbale di consegna affidando le chiavi dell’impianto al rappresentante del Comune di Amantea, Francesco Stellato. Il completamento del Palazzetto, sito in contrada Colonci, è costato € 1.550.000.

“Finalmente consegniamo alla città di Amantea un’opera che, soprattutto i giovani e le associazioni sportive, aspettavano da tempo. Potrà essere – afferma il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci – un punto di riferimento per i tanti ragazzi che praticano sport e per le società dilettantistiche, le associazioni di volontariato, le scuole di Amantea e dei Comuni limitrofi. Un bene comune che, appena le normative anti Covid lo permetteranno, potrà ospitare anche eventi culturali e sociali”.

Il Palazzetto dello sport di Amantea, dotato tra l’altro di un sistema di videosorveglianza e di impianto di rilevazione automatica di incendio, è composto da tre corpi di fabbrica: il primo adibito a rettangolo di gioco con tribuna e ha una capienza a sedere di 396 spettatori; il secondo con 4 spogliatoi riservati ad atleti e istruttori e un locale di deposito attrezzi; il terzo, nel lato nord-est, con un primo livello adibito ad atrio, biglietteria, infermeria e ufficio e un secondo livello, con accesso mediante due scale interne, dove sono posti spazi di smistamento. Da oggi la Provincia, dopo aver sottoscritto la Convenzione con il Comune di Amantea per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo provinciale, consegna ufficialmente l’immobile alla città di Amantea.