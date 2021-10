Amara sconfitta del Sambiase a Guardavalle

Battuta d’arresto per i giallorossi su un campo difficile come quello del Guardavalle

I giallorossi non riescono a bissare la bella prestazione fornita domenica scorsa in casa con il Girifalco e sono costretti a cedere il passo ad una formazione ben messa in campo da Scidà.

Amareggiato a fine partita mister Giuseppe Neri che dichiara:“Da subito si è capito che partita sarebbe stata. In settimana avevo chiesto ai ragazzi di esserci soprattutto con la testa e con il carattere perché sapevamo che ci avrebbero provocati. Io ho chiesto loro, comunque, di giocare la partita e di non fare la guerra contro una squadra che sapevamo l’avrebbe messa sul piano fisico e della battaglia. Perché noi non sappiamo giocare così. Ad ogni modo nel primo tempo, nonostante le tante assenze (mancavano Diop, Di Cello, Napoli, Gigliotti e Morelli e Russo e Marrello non erano al top) abbiamo giocato bene ma non abbiamo sfruttato le diverse occasioni da gol avute. Loro sono stati bravi a punirci in contropiede e noi bravi a reagire immediatamente e trovare il gol con Angotti. Avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio ma il loro portiere ha fatto un mezzo miracolo su una punizione di Zurlo. Nel secondo tempo il rigore ci ha tagliato le gambe e poi non c’è stata più partita perché loro l’hanno messa sul piano della rissa, con tanti episodi inqualificabili in campo, e noi siamo caduti nella loro trappola. Abbiamo perso la testa completamente. Abbiamo anche avuto la palla per il 2-2 con Costa ma il loro portiere ha salvato e poi è arrivato il 3-1”

Impegno casalingo per il Sambiase nel prossimo turno di domenica 23 ottobre col Badolato

GUARDAVALLE-SAMBIASE 3-1

GUARDAVALLE: Scuteri, Fraietta G. (27’ st Tedesco), Fraietta A., Amato, Chiera, Calabrese, Romeo (34’ st Messineo D.), Primerano (30’ st Messineo R.), Iriebisaro (48’ st Randazzo), Minervino (41’ st De Masi), Marino. A disposizione: Bevilacqua, Tassone, Scrivo, Vetrano

SAMBIASE: Lucia; Toscano, Miletta, Tallari (22’ Varrà), Valente (32’ Pilieci); Fortuna, Marrello (2’ st Perri), Costa; Russo (5’ st Gallo), Zurlo, Angotti. A disposizione: Colacino, Cincotta, Hanyn, Morelli, Diop. Allenatore: Neri

Marcatori: 20’ Primerano (G), 38’ Angotti (S), 57’ Minervino rig. (G), 65’ Iriebisaro

Ammoniti: Romeo, Minervino, Tedesco, Fraietta A. per il Guardavalle, Marrello, Fortuna, Gallo per il Sambiase

Espulsi: Amato (G) dopo il fischio finale

Le dichiarazioni di mister Giuseppe Neri: